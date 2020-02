Eurovision Song Contest: Ukraine tritt mit Elektrofolk-Band an

Anzeige

Kiew. Nach einem Jahr Pause nimmt die Ukraine wieder am Eurovision Song Contest (ESC) teil und wird einen Teilnehmer nach Rotterdam schicken. Im nationalen Ausscheid siegte in der Nacht zum Sonntag die Elektrofolk-Band Go_A mit dem ukrainischen Lied "Solowej" (deutsch: Nachtigall), wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Kiew mitteilte. Die vierköpfige Gruppe um den traditionellen Gesang der Vokalistin Jekaterina Pawlenko (31) kommt aus der Hauptstadt Kiew. Sie hatten sich sowohl bei Zuschauern als auch bei der Jury klar gegen die fünf Konkurrenten durchgesetzt.

ESC 2020 findet in Rotterdam statt

2019 hatte Kiew nach der Vorausscheidung die Teilnahme in am europäischen Liederwettbewerb ESC in Tel Aviv wieder abgesagt, weil es zu einem Skandal um die erotische Popnummer der Sängerin Maruv kam. Nationalistische Politiker hatten vor allem ihre Auftritte in Russland kritisiert. Das offizielle Kiew sieht sich seit der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim von 2014 im Krieg mit dem Nachbarn. Die Ukraine hat den ESC zuletzt 2016 mit einem Lied über die Vertreibung der Krimtataren gewonnen, was von Russland kritisiert wurde.

Der Eurovision Song Contest 2020 findet im Mai im niederländischen Rotterdam statt. Vertreter aus 41 Ländern werden teilnehmen.

RND/dpa