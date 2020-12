Essener Ärztin berührt beim RTL-Jahresrückblick: Das ist „Doc Caro“

Anzeige

Wirklich wundern sollte es niemanden, dass es am Nikolausabend beim RTL-Jahresrückblick „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ um nahezu ein einziges Thema ging: die Corona-Pandemie. Und auch wenn die Show in diesem Jahr erstmals ohne Saalpublikum stattfand, begrüßte Moderator Günther Jauch zahlreiche Studiogäste.

Neben Schlagersängerin Helene Fischer und Bayern-Trainer Hansi Flick nahmen auch Ministerpräsident Markus Söder und Virologe Hendrik Streeck in der Livesendung neben Jauch Platz. Vor allem die Worte einer Ärztin, die an vorderster Front gegen das Coronavirus im Einsatz ist, berührten aber die TV-Zuschauer: Die als „Doc Caro“ in sozialen Medien bekannt gewordene Medizinerin Dr. Carola Holzner erzählte bei „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ von ihren Erlebnissen im Essener Universitätsklinikum während der Pandemie.

Applaus und Lavendel allein reichen nicht

Wie groß die Herausforderung für Ärzte- und Pflegeberufe durch Covid-19 ist, weiß die Fachärztin zu gut – und darüber klärt sie seit Monaten auch in sozialen Medien auf. Vor wenigen Tagen bestätigte Doc Caro bei Instagram, bei „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ zu Gast zu sein und schrieb: „Aber ich sitze dort nicht als eines der ‚Covid-Gesichter 2020′, sondern stellvertretend für alle Gesundheitsberufe. Für alle, die dieses Jahr alles gegeben haben, die die eigene Gesundheit riskiert haben. Immer noch an ihre Belastungsgrenze gehen. Jeden Tag. Für Ärzte, Schwestern und Pfleger, Intensivstationen, Notaufnahmen, Arztpraxen. Feuerwehren, Rettungsdienst, Altenpflege. Ich möchte euch weiterhin eine Stimme geben und dafür Sorgen, dass Applaus und Lavendel nicht reichen. Für alle, die nicht müde werden aufzuklären, die sich an die Regeln halten, um andere zu schützen!“

Mit ähnlich emotionalen Worten berichtete die Ärztin, der allein bei Facebook mehr als 110.000 Menschen folgen, am Sonntagabend im RTL-Jahresrückblick von den Auswirkungen der Pandemie auf das Gesundheitswesen. Und auch über ihren TV-Auftritt hinaus beweist Carola Holzner regelmäßig ihren unermüdlichen Einsatz. Mit ihrem Blog Doc Caro will die leitende Oberärztin aus Essen Medizin verständlich machen und ruft auch regelmäßig zu Charity-Aktionen und Spenden auf.

Überregionale Bekanntheit hatte Holzner mit einem tausendfach geteilten Facebook-Post erreicht. Darin berichtete die 38-Jährige von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihren Klinikalltag – und appellierte an die Menschen, das Coronavirus endlich ernst zu nehmen.

Die Ärztin möchte aber auch für ein positives Gefühl bei den Menschen sorgen, das betont sie in ihrer Instagram-Biografie: „Dieses Profil ist zu meiner und eurer Freude“.