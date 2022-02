Veranstalter schließen Russland vom ESC aus

Anzeige

Beim Eurovision Song Contest (ESC) wird in diesem Jahr wegen Russlands Krieg in der Ukraine keine russische Teilnehmerin oder Teilnehmer auftreten. Das gab die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin am Freitag bekannt.

Die Entscheidung spiegele die Besorgnis wider, dass angesichts der „beispiellosen Krise in der Ukraine“ die Aufnahme eines russischen Beitrags „den Wettbewerb in Verruf bringen“ würde, heißt es in einer Stellungnahme. Die Europäische Rundfunkunion setze sich weiterhin dafür ein, die Werte eines kulturellen Wettbewerbs zu schützen, der den internationalen Austausch und die Verständigung fördere, das Publikum zusammenbringe, die Vielfalt durch Musik feiere und Europa auf einer Bühne vereine.

Zuvor hatte sich die Europäische Rundfunkunion noch gegen einen Ausschluss Russlands vom ESC ausgesprochen.

Der ESC mit seinen Halbfinals (10. und 12.5.) soll am 14. Mai mit seinem großen Finale über die Bühne gehen. Deutschland will seinen Song 2022 kommende Woche küren.