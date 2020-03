ESC-Kandidat Ben im Interview: “Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick”

Anzeige

Ben Dolic, wie würden Sie sich selbst in drei Worten dem Publikum vorstellen?

Ich beschreibe mich als ruhig, hart arbeitend und fokussiert.

Deutschland hatte zuletzt viel Pech beim ESC. Glauben Sie, dass Sie mit “Violent Thing” mehr erreichen können?

Ich würde sagen, dass es schwer einzuschätzen ist, wie ein Song schlussendlich bewertet wird, da so viele Faktoren dazugehören – zum Beispiel die Performance, die Stimme, die Message des Künstlers, der Charakter des Künstlers und natürlich das Publikum. Am Ende des Tages gilt, dass man zu dem Land steht, welches man repräsentiert. Und dass man Spaß hat bei dem, was man tut.

Der Song “Violent Thing” stammt nicht von Ihnen selbst. Es geht um Liebe auf den ersten Blick. Kennen Sie das Gefühl?

Ja, natürlich. Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick, und glaube auch, dass viele Leute das schon erlebt haben.

Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für den ESC beworben haben?

Ich wurde im Sommer des vergangenen Jahres gefragt, ob ich beim Jury-Auswahlverfahren für den ESC 2020 mitmachen will. Ich habe sofort zugesagt. Da ich zu dieser Zeit mit Boris Milanov im Studio war, nahmen wir einige Songs auf, die wir dann eingereicht haben. Da entstand der Song “Violent Thing”.

“Für mich wird gerade ein Traum wahr”: Ben Dolic – hier eine Szene aus seinem Musikvideo zu “Violent Thing” – vertritt Deutschland in Rotterdam. © Quelle: NDR/Zlatimir Arakliev

Was bedeutet der Eurovision Song Contest für Sie? Haben Sie Erinnerungen an gute Momente?

Der Wettbewerb begleitet mich schon seit ich ein Kind bin. Zusammen mit meiner Familie saßen wir vor dem Fernseher und haben keinen ESC verpasst. Für mich wird gerade ein Traum wahr, am ESC teilzunehmen.

Gibt es ESC-Momente, an die Sie sich gern erinnern?

An Lordis Auftritt 2006 erinnere ich mich gerne zurück.

Damals waren Sie erst neun Jahre alt.

Es war was ganz Anderes, Spezielles, ich mochte das!

Sie selbst klingen ein wenig wie Justin Timberlake. Welche Künstler mögen Sie denn gern?

The Weeknd, Michael Jackson und Kendrick Lamar – das sind drei meiner Favoriten.

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlen könnte, vor 120 Millionen Zuschauern 180 Sekunden lang auf den Punkt fit sein zu müssen?

Natürlich ist das eine extrem große Reichweite, doch ich gehe mit Zuversicht und Freude an diesen Auftritt heran. Ich arbeite an meiner Ausdauer und Kraft, damit ich superfit durch die Performance komme. Wobei ich mir da keine Sorgen mache. Ich habe ein tolles Team, das mich dabei unterstützt.

Ben Dolic wurde am 4. Mai 1997 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geboren. 2015 zog er mit seiner Familie in die Schweiz, lernte Deutsch und nahm 2016 mit der Gruppe “D Base” am slowenischen ESC-Vorentscheid teil. Bei “The Voice of Germany” landete er 2018 auf dem zweiten Platz. Inzwischen lebt er in Berlin.

Das Finale des Eurovision Song Contests findet am Sonnabend, 16. Mai, in Rotterdam statt. Zum ersten Mal kommentieren Peter Urban und Michael Schulte gemeinsam. Das Erste, One und eurovision.de übertragen das Finale live ab 21 Uhr. Die Halbfinale werden am 12. und 14. Mai live jeweils ab 21 Uhr auf One und eurovision.de gesendet.