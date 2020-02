ESC-Kandidat Ben Dolic: Buchmacher sehen Deutschland auf Platz sieben

Anzeige

Seit Donnerstag steht fest, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Rotterdam fährt: Es ist “The Voice of Germany”-Finalist Ben Dolic. Auf dem 22-jährigen gebürtigen Slowenen liegt nun unsere gesamte ESC-Hoffnung. Nach den Pleiten der vergangenen Jahre fragen sich deshalb wohl die meisten Musikfans: Wie wird Ben Dolic abschneiden?

Klar ist: Bis zum ESC in Rotterdam sind es noch mehr als zwei Monate. Soweit im voraus kann daher natürlich noch niemand wirklich konkret vorhersagen, wer am Ende das Millionenpublikum überzeugen wird. Doch als guter Gradmesser haben sich in den vergangenen Jahren die internationalen Buchmacher erwiesen.

Schaut man aktuell (28. Februar) auf die Vorhersagen der größten Wettanbieter, kann Deutschland zumindest schon mal hoffen, dass es nicht zu einer Blamage wie im vergangenen Jahr mit der Band Sisters (Platz 25) kommen wird. Laut Eurovisionworld.com rangiert Deutschland aktuell auf Platz sieben. Aber: Noch nicht alle Länder haben ihren Kandidaten und den dazugehörigen Song bekannt gegeben. So fehlen zum Beispiel aktuell noch Ländern wie Dänemark, Kroatien und Estland.

Ob es also am Ende vielleicht sogar für einen Platz auf dem Treppchen reicht, bleibt also – zum Glück – noch bis zum 17. Mai spannend.

