ESC-Heldin Nicole glaubt nicht an Sieg von Ben Dolic

Anzeige

Anzeige

Ben Dolic ist der neue ESC-Kandidat für Deutschland. Auf dem 22-Jährigen liegt die große Hoffnung, dass er den Erfolg von Nicole, Lena Meyer-Landrut und Michael Schulte wiederholen kann. Unterstützung bekommt er dabei unter anderem von Barbara Schöneberger und eben auch von Michael Schule.

ZUM THEMA Barbara Schöneberger unterstützt ESC-Kandidat Ben Dolic

ESC-Heldin Nicole (55, „Ein bisschen Frieden“), die 1982 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann, glaubt allerdings nicht an den aktuellen Kandidaten Ben Dolic. „Die Stimme in Kombination mit einem anderen stärkeren Song wäre idealer. Ich fürchte, dass dieses Lied nicht das Potenzial hat, in drei Minuten Europa zu überzeugen", sagt sie der “Bild”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schlecht findet Nicole Ben Dolic aber nicht

Schlecht findet sie Dolic deshalb aber nicht: „Die Stimmfarbe von Ben finde ich toll“, sagt sie der Zeitung. Doch der Song überzeugt sie nicht: „Das Lied hat für mich keinen Wiedererkennungseffekt. Trotzdem drücke ich natürlich die Daumen für einen fehlerfreien Auftritt!“

RND/hsc