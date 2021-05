Wo, wann, wie? Alle Infos zum Eurovision Song Contest 2021

Anzeige

Anzeige

Bereits zum fünften Mal wird der Eurovision Song Contest in den Niederlanden ausgetragen. Wegen Corona wurde das Musik-Event um ein Jahr verschoben. Doch auch 2021 wirkt sich die Pandemie noch auf den Song Contest aus. Da er sich kurz vor dem Finale mit Covid-19 ansteckte, kann der ESC-Sieger von 2019, Duncan Laurence, nicht auftreten. Auch Favorit Island muss wegen eines Corona-Falls eines Bandmitglieds auf die Live-Performance verzichten.

Hier fassen wir die wichtigsten Infos zum ESC 2021 zusammen.

Wo und wann findet der ESC 2021 statt?

Anzeige

Das Finale des 65. Eurovision Song Contests findet am Samstag, 22. Mai 2021 in Rotterdam statt, Beginn ist um 21 Uhr. In der Rotterdamer „Ahoy Arena“ dürfen trotz Corona-Pandemie 3500 Zuschauer live dabei sein – negatives Corona-Testergebnis vorausgesetzt.

Sendetermine: Wo kann ich den ESC 2021 live verfolgen?

Anzeige

Live im Fernsehen ist der ESC 2021 im Ersten, beim ARD-Digitalsender One und bei der Deutschen Welle zu sehen. Sendebeginn ist jeweils um 21 Uhr am Samstag, 22. Mai 2021.

Bereits ab 20.15 Uhr begrüßt Barbara Schöneberger in der Show „Countdown für Rotterdam“ live aus dem NDR-Studio in Hamburg. Gäste sind dabei unter anderem Michael Schulte, Jan Delay, Sarah Connor und Zoe Wees. Nach dem ESC-Finale geht es dort auch mit einer Aftershowparty und Liveacts weiter.

Anzeige

Als Livestream ist der ESC 2021 in der ARD-Mediathek oder direkt auf eurovision.de zu verfolgen. Dort lässt sich der ESC auch zusammen mit bis zu vier Leuten „zusammen“ in einer Videokonferenz anschauen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Wer tritt für Deutschland beim ESC 2021 an?

Für Deutschland tritt der Hamburger Musiker Jendrik Sigwart an. Der 26-Jährige wird als 15. den Song „I Don’t Feel Hate“ singen. Informationen zu allen Teilnehmern und ihren Songs fassen wir hier zusammen.