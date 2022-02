Eurovision Song Contest: Die wichtigsten Infos rund um den ESC

Freitag, 4. März: ESC-Tag in der ARD – auf Radiosendern der ARD werden Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, für ihren Favoriten abzustimmen. Am Abend übertragen die dritten ARD-Programme um 20.15 Uhr die Sendung „Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid“ live aus Berlin, an deren Ende feststeht, wer insgesamt die meisten Stimmen erhalten hat und für Deutschland beim ESC in Turin an den Start geht.