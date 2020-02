Anzeige

Wer am 16. Mai beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) für Deutschland antritt, weiß bisher nur der NDR. Doch die Fans spekulieren bereits. Marie Reim, die Tochter von Sänger Matthias Reim, scheint für viele eine mögliche Kandidatin zu sein.

Wer für Deutschland in Rotterdam antritt, haben dieses Jahr nämlich Experten von zwei unabhängigen Jurys entschieden. Warum das Publikum ausgeschlossen wurde und wie diese Entscheidung abgelaufen sein soll, erklärt Barbara Schöneberger scherzhaft in einem Song, bevor sie am 27. Februar um 21.30 Uhr bei "One" offiziell Teilnehmer und Song bekannt gibt.

Marie veröffentlicht erste eigene Single

Dass Marie Reim, Tochter von Matthias Reim und Schlagerstar Michelle, ausgerechnet am 28. Februar - einen Tag nach der Bekanntgabe - ihre erste eigene Single veröffentlichen wird, scheint den Fans komisch vorzukommen. Bisher hat die 19-Jährige auf Instagram nur angekündigt, eine Single herauszubringen, den Titel jedoch noch nicht verraten. Eher ungewöhnlich für eine Newcomerin. Genügend Talent sollte sie als Tochter zweier Schlagerstars wohl mitbringen - und darauf habe man laut Schönebergers Song Wert gelegt.

RND/lth