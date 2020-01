Es gibt Reis, Baby: Warum das Dschungelcamp 2020 so sturzöde war

Anzeige

Irgendwann, nach zwölf Tagen Reis, Bohnen und Ereignislosigkeit, ringt sich das unterzuckerte Gehirn von Elena Miras (27) ein Körnchen Wahrheit ab. "Hier drinnen ist doch alles so falsch", jammert sie schnappatmend. "Jeder lacht jedem ins Gesicht, und jeder lästert über jeden.“ Menno.

Ist nicht wahr? Alles falsch im Dschungelcamp? Donnerschlag! Bei „Circus Halligalli“ erschiene jetzt Captain Obvious. Es ist nicht ganz klar, was genau Elena Miras erwartet hatte. Aber dass die 14. Ausgabe der RTL-Dschungelsause ungefähr so authentisch werden würde wie die Augenbrauen von Harald Glööckler, konnte man vorher ahnen, auch als passionierte Pausenhoftyrannin.

Das Personal wechselt, das Elend bleibt

Am Ende ist es egal, was genau Miras' Zornader schwellen ließ (jemand hat von ihrem Becherchen getrunken). Denn die wichtigste Erkenntnis nach zwei Dschungelwochen ist ohnehin: Das unheitere Beisammensein in diesem zynischen Gnadenhof für abgewrackte Zirkuspferde ist nicht einmal mehr ironisch interessant. Es ist sturzöde. Das Personal wechselt, das Elend bleibt.

„Hallo Elena“

„WAS HAST DU GESAGT?!! WER GLAUBST DU, WER DU BIST?! GEHT’S NOCH? BISSCHEN ANSTAND, JA?!!!“#IBES pic.twitter.com/VVVfeHay4W — RTL (@RTLde) January 22, 2020

Wieder waren alle Rollen sauber besetzt: die Ziege, das Nachtgespenst im Sterbehemd, die Sexbombe, die nach einer Woche aussieht wie nach der Explosion, der harte Hund mit Unterbiss, der kleine Prinz mit Welpenblick. Alle da. Aber für die Erkenntnis, dass die Entwürdigungsbereitschaft von Exprominenten proportional zum wachsendem Abstand zu den Futtertrögen des Ruhms zunimmt, braucht man den Dschungel nicht mehr. Es gibt ungefähr 654 TV-Formate, die dasselbe beweisen.

So überflüssig wie Rammstein leise hören

Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Jahr nicht zugesehen habe. Okay: kaum. Nach 14 Staffeln weckt es keinerlei Emotionen, dass zwei Wochen Reis und Bohnen aus Menschen, die schon im voll ernährtem Zustand nicht wirklich normal sind, zittrige Wracks machen. Ja, Donnerwetter. Dschungelcamp im 14. Jahr? Das ist so überflüssig wie Rammstein leise hören. Da nützte auch die boulevardbefeuerte Erregungs-Starthilfe nichts (Waldbrände in Australien! Evakuierung! Bundesminister! Wendlers Laura darf nicht!).

Die zermürbende Wirkung der Ereignislosigkeit: Danni Büchner und Elena Miras (r.) wägen ihre Optionen ab. © Quelle: TVNOW/Stefan Menne

Ein paar Jahre ist es mir noch gelungen, mir meinen eigenen Voyeurismus schön zu reden. Gern habe ich das Camp als komplexen soziokulturellen Versuchsaufbau ironisiert, um mich ohne Schuldgefühle auch über Schlepphoden-Probleme beömmeln zu dürfen. Der Metaansatz als Gesellschaftsspiel - eine prima Ausrede. Verbrämen wir das Fremdschamfestival doch einfach als das „Warten auf Godot“ für die Tiefkühlpizzafraktion! Larissa Marolt trifft Marcel Proust! Auf der Suche nach der verschwundenen Metaebene! Der Engelbert! Aber das funktioniert nicht mehr. Die Sache ist entschlüsselt. Das Spiel ist aus. Was bleibt, ist Phantomschmerz.

Nichts gegen Fernsehen mit Hau, aber...

Nichts gegen Fernsehen mit Hau. Manchmal helfen nur Trash und ein McRib gegen die echte Welt. "Es ist wunderbar, dass man im Fernsehen seine Defekte ausleben kann und dafür auch noch bezahlt wird", hat Harald Schmidt mal gesagt. Aber RTL hat es unterlassen, das Format weiterzuentwickeln. Und so gibt es mindestens drei Probleme im Dschungel:

Erstens ist die Realität inzwischen viel knalltütiger. Das wahre Dschungelcamp ist der UN-Sicherheitsrat. Und die perfekte Dschungel-Traumbesetzung ist nicht bei RTL zu sehen, sondern in der „Tagesschau“: der paranoide Lustgreis, die pragmatische Campmutti, der zu kurz geratene Karrierist, der pummelige Egomane (Namen bitte selbst einfügen). Ganz blöd für die Satire, wenn die Wirklichkeit viel absurder ist.

Zweitens sind viele RTL-Formate heftig in die Jahre gekommen. "Das Supertalent"? 13 Jahre alt. "Let's Dance"? 14 Jahre alt. "Bauer sucht Frau"? 15 Jahre alt. "Deutschland sucht den Superstar"? 18 Jahre alt. "Wer wird Millionär?" 20 Jahre alt. "Alarm für Cobra 11"? 24 Jahre alt. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"? 28 Jahre alt. "Stern TV"? 30 Jahre alt. Und die frischen Hitshows laufen anderswo: "The Masked Singer" bei Pro7, "Die Höhle der Löwen" bei Vox. Und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"? Ist eben auch schon 16 Jahre alt (zwei Jahre war Sendepause).

Drittens ist das Zeitalter der Häme schlicht vorbei. Arschig sein ist out. Freundlich sein ist in. Fernsehen und Außenwelt sind kommunizierende Röhren. Sie reagieren aufeinander. Und je aggressiver die echte Welt, desto größer das Liebes- und Friedensbedürfnis im Fernsehen. Die Zukunft gehört dem gemeinsamen Spiel - wie in "The Masked Singer".

Natürlich bleibt Aufmerksamkeit - neben den 100 000 Euro Siegprämie - in der klickfixierten Trashgemeinde eine wichtige Währung. "Ich wünschte, ich hätte ein Liebesleben / Und mein Konto ist auch leer" heißt es im Titelsong "In This Together". Besser hat noch kein Dschungel-Soundtrack die Motivation der RTL-Altstar-Verklappung beschrieben. Tatsächlich aber ist der Dschungel auch kein automatischer Karriereturbo mehr, sondern nur ein Erkenntnisbeschleuniger. Er verstärkt bloß schon vorhandene positive und negative Karrieretendenzen.

Das letzte Abendmahl: Ekelessen ist ein elementarer Bestandteil der Dschungelsause. Nach 14 Staffeln allerdings hat seine Wirkung nachgelassen. © Quelle: TV NOW/Stefan Menne

"Wayne interessiert's"

In diesem Paralleluniversum aus Gift, Galle und Gekicher erzeugt ein Quatschtitel wie "Dschungelkönig" keine großen Detonationen mehr. Vorjahres-"Königin" Evelyn Burdecki hat's auch wenig gebracht, trotz aller Erdmännchenniedlichkeit. Sie sitzt überwiegend in RTL-Sendungen herum.

Es gebe Zuschauerpost, kichern Daniel Hartwich und Sonja Zietlow irgendwann in der Sendung. Von „Wayne“. Wegen „Wayne interessiert's“. Das ist der vergebliche Versuch, per Wortspielhölle noch ironische Funken aus der Redundanz zu schlagen. Die Verzweiflung muss groß sein. Beide sind immer ein bisschen aufgekratzter als nötig. Wie eine Mutter, die bei einem zähen Kindergeburtstag um das Seelenheil ihres Sprösslings fürchtet. Und deshalb will, dass gefälligst!alle!Spaß!haben!

Aus dem Guantanamo des Trashfernsehens ist eine rostiges, trauriges, kaputtes "Alcatraz" geworden, in dem jeder Insasse genau weiß, was die Dramaturgie von ihm verlangt. „Wenn Sie mich weiter leiden sehen wollen, rufen Sie an“, ruft Sven Ottke in die Kamera. Ja. Nö. Danke.