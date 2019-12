“Es gibt keinen Schnee”: Apple Watch widerspricht Wettermann im Fernsehen

Anzeige

London. Technische Helfer wie Alexa und Siri sind zwar ziemlich praktisch - manchmal quatschen sie aber auch in den ungünstigsten Situationen dazwischen. Genau das ist jetzt einem Wettermann der britischen BBC passiert.

Als der Meteorologe Tomasz Schafernaker gerade live on Air das Wetter präsentieren will und darin unter anderem von jeder Menge Schnee spricht, schaltet sich plötzlich die Apple Watch des Moderators ein. Und zu allem Überfluss widerspricht das kleine technische Helferlein auch noch: "Es gibt keinen Schnee in meiner Prognose", plappert das Apple-Gerät drauf los.

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ — BBC Weather (@bbcweather) November 28, 2019

"Du hast doch gesagt, es gibt Schnee"

Schafernaker wirkt sichtlich irritiert: "Oh dear", so der Brite. "Das war meine Uhr. Sie sagt, es gibt keinen Schnee. Offenbar hat sie gerade zugehört, was ich erzählt habe. Tut mir leid, das war so nicht geplant."

Dann will sich Schafernaker wieder seinem Wetterbericht zuwenden - doch der New-Anchor der Sendung will es genauer wissen: "Aber du hast doch gesagt, es gibt Schnee", merkt er scherzhaft an. "Ja, aber die Uhr weiß wahrscheinlich nicht, über welchen Ort ich hier spreche", argumentiert Schafernaker sichtlich beschämt.

Wie konnte das passieren?

"Okay, dann mach weiter", sagt der News-Anchor. Schafernaker gibt zu: "Ich hätte die Uhr vorher ausziehen sollen."

Doch wie konnte sich die Apple Watch überhaupt einschalten? Normalerweise reagiert das Gerät nur auf den Satz "Hey, Siri". Nutzer in den sozialen Netzwerken merken an, dass der Moderator vermutlich eine ganz bestimmte Funktion der Uhr aktiviert hat: "Raise to speak". Dabei reicht es aus, den Arm zu heben und die Apple Watch wird aktiviert.

Have you got “raise to speak” turned on? Raising your wrist in the way that you did can trigger siri pic.twitter.com/l5wv4A3pzG — Met4Cast (@Met4Cast_) November 28, 2019

RND/msc