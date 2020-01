Erster Trailer: Zweite “Das Boot”-Staffel startet im April

Anzeige

Anzeige

Die Abenteuerserie "Das Boot" startet im April in die zweite Staffel. Die acht neuen Episoden werden ab dem 24. April auf dem Bezahlsender Sky 1 HD in Doppelfolgen ausgestrahlt und können auch gestreamt werden, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Die Geschichte beginnt dieses Mal im Dezember 1942. U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) soll Saboteure an die Ostküste der USA bringen. Doch seine Loyalität wird angezweifelt und eine U-Boot-Besatzung unter Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) verfolgt ihn, wie es vom Sender hieß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Erste "Das Boot"-Staffel erhielt mehrere Auszeichnungen

Die erste Staffel startete im Herbst 2018 bei Sky und erhielt mehrere Auszeichnungen. Anfang Januar 2020 strahlte sie auch das ZDF aus. Zur ersten Folge der ersten Staffel hatten 4,7 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

RND/dpa