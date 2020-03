Erster Corona-Fall: ZDF ordnet Homeoffice an

Anzeige

Anzeige

Mainz. Das ZDF hat einen ersten Corona-Fall im Sender und schickt seine Belegschaft deshalb weitgehend ins Home-Office. Alle Kontaktpersonen hätten ihre Arbeitsplätze unmittelbar verlassen und seien nach Hause geschickt worden, teilte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt am Sonntagabend in Mainz mit. Das Gesundheitsamt sei über den Vorgang informiert. Die ZDF-Geschäftsleitung wies die Belegschaft am Wochenende zudem an, Arbeit, "wo immer das möglich und vertretbar ist", im Home-Office zu machen. Die Regelung gilt zunächst bis zu den Osterferien.

"Wir müssen gemeinsam alles tun, um die Sendesicherheit, das Programm und die notwendigen Infrastrukturen aufrechtzuerhalten", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Als öffentlich-rechtlicher Sender trage das ZDF auch eine gesellschaftliche Verantwortung.

Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sitzungen und unmittelbare Kontakte finden beim ZDF nur noch statt, soweit dies für den Betrieb unabdingbar ist. Für den Austausch sollen Telefonate oder Schaltkonferenzen den Regelfall darstellen. Nach Möglichkeit soll nur noch ein Arbeitsplatz pro Raum besetzt werden. Bis auf weiteres werden alle Workshops, Seminare und ähnliche Veranstaltungen abgesagt. Kantinen werden für externe Gäste geschlossen.

Anzeige

RND/epd