Erfolgsserie „This Is Us“ endet nach Staffel sechs

Anzeige

Anzeige

Kaum eine Serie lockte in den vergangenen Jahren in den USA mehr Zuschauer vor die Fernseher als „This Is Us“. Jetzt scheint klar, dass der TV-Hit des Senders NBC bald enden wird: Nach der sechsten Staffel soll Schluss sein, berichten die US-Branchenmagazine „The Hollywood Reporter“ und „Variety“. In den USA wird am Donnerstag die letzte Folge der fünften Staffel ausgestrahlt, in Deutschland lief bis März Staffel 4 auf Pro Sieben.

Ganz überraschend ist das bevorstehende Ende von „This Is Us“ allerdings nicht: Bereits nach der dritten Staffel im Jahr 2019 hatte Serienschöpfer Dan Fogelman gesagt, dass die Mitte der Geschichte erreicht sei. Damals wurde der TV-Hit noch um drei Staffeln verlängert. In Staffel fünf, die vermutlich im Herbst auf Pro Sieben zu sehen sein wird, spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Die Dreharbeiten für Staffel sechs sollen laut „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ im Sommer beginnen.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

In der Serie geht es um das Leben von drei Geschwistern, die am selben Tag geboren wurden, und ihrer Eltern. Die Familiengeschichte der Pearsons wird auf unterschiedlichen Zeitebenen erzählt, so gibt es etwa auch immer wieder Rückblicke in die Vergangenheit. Die Hauptrollen spielen Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley.