Er zweifelte am Impfstoff: US-Radiomoderator Phil Valentine an Corona gestorben

Anzeige

Anzeige

In seiner populären Sendung hatte er immer wieder Zweifel daran geäußert, dass eine Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen wirklich notwendig sei - jetzt ist der konservative Radiomoderator Phil Valentine aus dem US-Staat Tennessee an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben, wie sein Sender SuperTalk 99.7 WTN am Samstagabend mitteilte.

Seine Einstellung zu einer Corona-Impfung hatte der 61-Jährige nach seiner Infektion noch grundlegend geändert. Nach seiner Verlegung auf eine Intensivstation habe Phil Valentine bedauert, dass „er kein lauterer Befürworter der Impfung war”, sagte der Bruder des Radiomoderators, Mark Valentine. der Zeitung „The Tennessean”.

Anzeige

Gefahr einer Covid-19-Infektion heruntergespielt

In seiner Sendung hatte Valentine während der Pandemie wiederholt die Gefahr einer Covid-19-Infektion heruntergespielt, wie unter anderem CNN berichtet. Demnach veröffentlichte er auch auf seinen Social-Media-Kanäle immer wieder Nachrichten, in denen er sei Fans aufforderte, sie sollten sich nicht impfen lassen, solange sie nicht zu einer Risikogruppe gehörten.

Seine Einstellung änderte sich Ende Juli, zu dieser Zeit teilte seine Familie mit, dass Valentine nach einer Corona-Infektion in „kritischem Zustand” in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. „Phil möchte, dass seine Zuhörer wissen, dass er, obwohl er nie ein ‚Impfgegner’ war, es bereut, nicht vehementer für eine Impfung geworben zu haben. Er freut sich darauf, diese Position energischer vertreten zu können, sobald er zurück ist auf Sendung”, zitierte der Sender SuperTalk 99.7 seinen Bruder Phil Valentine Ende Juli in einem Facebook-Post.

„Er hat eingesehen, dass seine Haltung, sich nicht impfen zu lassen, eine Menge anderer Leute dazu veranlasst hat, sich ebenfalls nicht impfen zu lassen”, sagte Phil Valentine der Zeitung „The Tennessean”. „Und das bereut er.”