Ende der „Tatort“-Sommerpause: ein Blick auf die neue Saison

Zweites Halbjahr 2021: zwei „Tatort”-Fälle aus München: Batic und Leitmayr ermitteln in diesem Jahr gleich noch zweimal, auch wenn die konkreten Sendetermine noch nicht feststehen. Im „Tatort: Dreams” geht es in die Klassikwelt. Die Kommissare werden mit dem Phänomen des Klarträumens konfrontiert: Eine junge, aufstrebende Geigerin ist sich nicht sicher, ob sie ihre Orchesterkollegin nur im Traum oder tatsächlich auf dem Dach des Münchner Gasteig ermordet hat. Mitgewirkt hat – passend zum Thema – das BR-Rundfunkorchester. Außerdem wird ein weiterer von zwei München-Fällen noch in diesem Jahr gesendet: Entweder der „Tatort: Flash” über einen Mordfall, dessen Handschrift an einen lange zurückliegenden Mord erinnert und bei dem der Zeuge an Demenz erkrankt ist, oder aber der Fall „Wunder gibt es immer wieder”, in dem Batic und Leitmayr in einem Nonnenkloster ermitteln. Beide sind laut BR bereits in der Postproduktion.