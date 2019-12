Empörung über Marietta Slomka: ZDF-Moderatorin setzt USA mit Russland gleich

Anzeige

Anzeige

Für Empörung und viel Kritik hat ZDF-Moderatorin Marietta Slomka mit einer Äußerung im "heute-journal" am Donnerstagabend gesorgt. Darin sagte die 50-Jährige in der Anmoderation eines Beitrags: "Wie sehr sich die Welt verändert hat, sieht man auch daran, dass Russland und die USA inzwischen fast gleichermaßen schwierig sind. Gut: Die Amerikaner lassen keine unliebsamen Leute in Berliner Parkanlagen ermorden – soweit man weiß.“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten - ob nun von "Zeit"-Journalist Lars Weisbrod, der das "soweit man weiß" in Slomkas Aussage "ein bisschen frech" findet, oder von FDP-Politiker Christian Lindner. Der schreibt auf Twitter: "Ohne Beleg wird in den Raum gestellt, USA könnten vielleicht Auftragsmorde bei uns veranlassen. Die Gleichsetzung von USA und Russland ist abwegig und falsch. Die ironische Attitüde des "heute-journal" verlässt den seriösen Journalismus - die Redaktion sollte sich distanzieren."

Ohne Beleg wird in den Raum gestellt, USA könnten vielleicht Auftragsmorde bei uns veranlassen. Die Gleichsetzung von USA und Russland ist abwegig und falsch. Die ironische Attitüde des @heutejournal verlässt den seriösen Journalismus - die Redaktion sollte sich distanzieren. CL https://t.co/EchUXb2QpI — Christian Lindner (@c_lindner) December 13, 2019

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das ist bisher allerdings nicht passiert, der "Bild" sagte ein Sprecher des ZDF, dass es sich bei der Aussage um „Ironie“ handle.

Anzeige

RND/hsc