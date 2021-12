Zweite Staffel von „Emily in Paris“: Konzept bleibt gleich, die Qualität nicht

Anzeige

Anzeige

Es muss nicht immer ein leidenschaftliches Bankräuber-Epos à la „Haus des Geldes“ oder ein brutales Überlebensdrama wie „Squid Game“ sein, um in die Top-Ten der erfolgreichsten Netflix-Serien aufzusteigen. Manchmal genügt der klickwilligen Abonnentenschar auch eine gute Portion purer, harmloser Eskapismus. Während des letzten Pandemie-Jahres wurde „Emily in Paris“ weltweit in 58 Millionen Haushalten gestreamt.

In der zehnteiligen Serie geht es um eine junge Amerikanerin, die als Marketing-Fachkraft zu einer Agentur in der französische Metropole geschickt wird. Mit staunenden Augen geht diese Emily Cooper (Lily Collins) durch ein Postkarten-Paris und tritt interkulturell in zahlreiche Fettnäpfchen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Klischees, touristischer Blick und schrille Kostümierung

Die Culture-Clash-Komödie bediente sich munter auf dem Grabbeltisch gegenseitiger Vorurteile, die zwischen Amis und Franzosen besonders stark ausgeprägt sind. In Frankreich liefen die Twitter-Accounts mit Hassbotschaften heiß. Der Rest der Welt amüsierte sich beim Bügeln an den Klischees, dem touristischen Blick und der ständig wechselnden, schrillen Kostümierung, mit der Emily durch die Straßen des fünften Arrondissements stöckelte.

Zweite Staffel: Kaum tragfähige Handlungselemente und Figurenentwicklungen

Anzeige

Auch in Staffel zwei (seit 22. Dezember bei Netflix) bleibt Serienschöpfer Darren Star („Sex and the City“) seinem offensiv oberflächlichen Konzept treu. Die Wogen des Kulturkampfes zwischen der amerikanischen Social-Media-Expertin und ihrer wunderbar biestigen Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) beginnen sich zu glätten, während Emily in das fremdländische Konzept einer Mé­nage-à-trois hineingezogen wird.

Darüber hinaus hat die Serienfortsetzung allerdings kaum etwas an tragfähigen Handlungselementen und Figurenentwicklungen zu bieten und schleppt sich in selbstgefälliger Redundanz durch knapp fünf Streaming-Stunden (zehn Episoden). Da können auch ein Ausflug nach Saint Tropez, eine schrille Modeschau im pompösen Ballsaal und die herausragenden Gesangseinlagen von Ashley Park nicht über die konzeptionellen Schwächen hinwegtäuschen.