„Emily in Paris“: Kontroverse Serie mit Lily Collins bekommt zweite Staffel

Anzeige

Anzeige

Die Netflix-Serie „Emily in Paris“ geht in Fortsetzung: Der Streaminganbieter hat eine zweite Staffel angekündigt. Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins) darf also weiter Abenteuer in Paris erleben - weiter den Blick aus ihrem Dachgeschosszimmer über die wunderschöne Stadt schweifen lassen, weiter mit ihrer Chefin über ihre mangelnden Französischkenntnisse diskutieren, weiter die schönen Männer dieser Stadt kennenlernen.

Kein Wunder, dass Netflix so schnell eine neue Staffel ankündigt: Die Serie ist äußerst beliebt, wenn auch umstritten wegen ihrer eher unrealistischen, klischeehaften Paris-Darstellung. Die Ankündigung des neuen „Emily in Paris“-Abenteuers erfolgte dabei auf kreative Weise - mit einem fiktiven Brief von Emilys Chefin Sylvie Grateau.

Fiktiver Brief von Emilys Chefin - auch eine Reaktion auf die Kritik?

Die Savoir-Chefin schreibt darin an Emilys amerikanische Vorgesetzte Madeline Wheeler (Kate Walsh) und informiert sie darüber, dass Emily „für einen verlängerten Zeitraum“ in Paris bleiben werde.

Mit diesem Brief kündigt Netflix an, dass es eine zweite "Emily in Paris"-Staffel geben wird. © Quelle: Netflix

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Wir hoffen, dass Emily durch ihren verlängerten Aufenthalt in Paris ihre bisher geknüpften Beziehungen vertiefen, weiter in unsere Kultur eintauchen und vielleicht einige Wörter einfachen Französischs aufschnappen wird“, heißt es darin auch. Reagiert Netflix damit auch gewitzt auf eben die Kritik, dass die erste Staffel doch sehr mit Paris-Klischees gearbeitet hat? Möglich ist es. Um zu sehen, ob sich das in Staffel zwei ändert, müssen wir jedenfalls noch etwas abwarten - ein Startdatum ist noch nicht bekannt.