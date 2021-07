Überraschende ZDF-Entscheidung: Béla Réthy kommentiert nicht das EM-Finale

Anzeige

Mainz. Seine Stimme verbinden Fußball-Fans mit den ganz großen Turnieren: Béla Réthy galt beim ZDF immer als der Mann für die großen Spiele – seit 25 Jahren kommentierte er alle großen Finals. Nun die Überraschung: Mit der denkwürdigen Halbfinal-Partie England gegen Dänemark kommentierte der 64-Jährige am Mittwoch sein letztes Spiel bei der Euro 2020.

Das Finale zwischen England und Italien wird von einem anderen Kommentator übernommen: Oliver Schmidt wird das Geschehen auf dem Rasen von Wembley analysieren, wie ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann bestätigte.

Für Schmidt ist es eine große Premiere: Nie zuvor hat er ein Endspiel bei einem großen Fußballturnier kommentiert. Erstmals ordnete er das Geschehen auf dem Feld bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ein. Unterstützung erhält der Kommentator vom Experten Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Kicker und Trainer der SpVgg Unterhaching musste beim Halbfinale noch aus gesundheitlichen Gründen passen.

Oliver Schmidt als Réthy-Nachfolger?

Eigentlich wurde Béla Réthy wie gewohnt als großer Favorit auf den Posten als Endspiel-Kommentator gehandelt. Dass sich das ZDF für Oliver Schmidt entschied, ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass dieser langfristig Réthys Rolle übernehmen soll. Die WM 2022 wird für den in Wien geborenen Sportkommentator mit ungarischen Wurzeln, der seine Karriere beim Fußball an der Seite von Rolf Kramer und Marcel Reif begann, die letzte sein. Nach dem umstrittenen Turnier in Katar ruft der Ruhestand.

Video Fußballkommentatoren im Kreuzfeuer: Wie berechtigt ist die Kritik? 5:57 min Fußballkommentatoren bekommen den Frust der Fans aus verschiedenen Gründen zu spüren. Bei „Auf dem Schirm“ geht Matthias Schwarzer der Kritik auf den Grund. © RND

Réthy kommentiert Olympia-Eröffnungsfeier

Seit 1996 prägte seine Stimme wichtige Partien. Eine Auswahl seiner bedeutendsten Spiele: Er kommentierte Oliver Bierhoffs Golden Goal 1996 und damit Deutschlands bisher letzten EM-Triumph, das Finale der WM 2018 und das legendäre 7:1 der Nationalelf im Halbfinale gegen Brasilien im Jahr 2014.

Sommerurlaub steht für Béla Réthy allerdings noch nicht an: Unter anderem kommentiert er die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio, am 23. Juli. Dort tritt die deutsche Mannschaft beim olympischen Fußball-Turnier an.