31 Millionen TV-Zuschauer bei EM-Finale in England – höchste Zahl seit Dianas Beerdigung

London. Es war die eine Chance, im eigenen Stadion den ersten großen Titel seit 1966 zu holen. Doch am Ende scheitert England wie so oft im Elfmeterschießen. Das Team um Trainer Gareth Southgate muss mit ansehen, wie die Italiener die EM-Trophäe in die Höhe strecken. Das ganze Land trauert um diese vergebene Chance. Wie sehr England auf den Titelgewinn hingefiebert hat, zeigen die Einschaltquoten. Beim entscheidenden Elfmeterschießen saßen knapp 31 Millionen Menschen in England vor den TV-Geräten, berichtet die BBC nach eigenen Angaben. Den Zahlen zufolge sahen sich durchschnittlich 29,85 Millionen Menschen das gesamte Spiel an.

Die beiden britischen Sender BBC und ITV hatten das Finale im Wembley-Stadion in London übertragen. Zusammengezählt verfolgten 30,95 Millionen Fernsehzuschauer die spannenden Schlussminuten. Das sind so viele TV-Zuseher wie seit der Beerdigung von Lady Diana (1997) nicht mehr. Damals sahen 32,1 Millionen Menschen live zu.

Die Erklärung von Premierminister Boris Johnson, in der im März letzten Jahres strenge neue Corona-Beschränkungen angekündigt wurden, wurde von mehr als 27 Millionen gesehen, dem bis Sonntag meisten Publikum in der jüngeren britischen TV-Geschichte.