TV-Star Ellen DeGeneres beendet legendäre Talkshow: „Ich weiß, dass es an der Zeit ist“

US-TV-Superstar Ellen DeGeneres beendet im nächsten Jahr ihre legendäre Talkshow. Das sagte die 63-Jährige im Interview mit „The Hollywood Reporter“. „Der letzte Tag wird sehr schwer werden, aber gleichzeitig weiß ich, dass es an der Zeit ist“, sagte sie über das Ende der „The Ellen DeGeneres Show“, die seit 2003 im amerikanischen Fernsehen läuft. „Wenn du eine kreative Person bist, musst du ständig herausgefordert werden - und so großartig diese Show auch ist und so lustig sie auch ist, sie ist einfach keine Herausforderung mehr“, so DeGeneres.

Die erste Folge der Talkshow wurde am 8. September 2003 auf dem Sender NBC ausgestrahlt. Seitdem erhielt die Sendung mehr als 170 Emmy-Nominierungen und mehr als 60 Emmy-Preise. Jedes Jahr wurden rund 180 Folgen aufgezeichnet - eine große Belastung für die Moderatorin, wie sie bereits 2018 im Gespräch mit der „New York Times“ sagte. Damals entschied sie sich aber schließlich, die Talkshow um weitere drei Staffeln bis 2022 zu verlängern.

Produzenten mussten nach schweren Vorwürfen gehen

Im vergangenen Jahr war die „The Ellen DeGeneres Show“ dann allerdings wegen schwerer Vorwürfe in die Schlagzeilen geraten: Ende Juli 2020 hatten 36 ehemalige Mitarbeiter in einem Bericht der Nachrichten­website „Buzzfeed“ schwere Anschuldigen bezüglich des Arbeitsklimas am Set ihrer Show erhoben. Es ging um sexuelles Fehlverhalten, Rassismus und Mobbing. Die meisten Vorwürfe drehten sich um die beiden ausführenden Produzenten Ed Glavin und Kevin Leman und den Koproduzenten Jonathan Norman.

Die Produktion trennte sich von allen dreien. Nach einer internen Untersuchung des Mutter­konzerns Warner Media räumte Warner Bros. „einige Mängel im täglichen Management der Show“ ein. Zwar seien nicht alle Vorwürfe bestätigt worden, doch sei man enttäuscht, dass erste Erkenntnisse einige Defizite offengelegt hätten.