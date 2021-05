Elif setzt mit ihrem Auftritt beim „Free ESC“ ein politisches Zeichen

Anzeige

Anzeige

Der „Free ESC“ soll unterhalten, aber Sängerin Elif, die für die Türkei und mit blauem Auge antrat, nutzte ihren Auftritt für ein politisches Signal. Kurz nach der Performance postet die Musikerin ein Statement bei Instagram und erklärt, was es mit ihrem Auftritt auf sich hat: „Ich wollte die Chance nutzen, um für alle Menschen – die unsichtbar und stumm gemacht werden – zu singen und die Zuschauer_innen auf die Unfreiheit und Gewalt an Frauen und LGBTQ-Migliedern in der Heimat meiner Eltern aufmerksam zu machen.“

Die Botschaft kam an: Im Netz wurde die Künstlerin für ihr Engagement gelobt: „Man muss diese Frau einfach lieben“ - schrieb etwa User „enom91″ auf Twitter.

Anzeige

Stefan Raab hatte den „Free ESC“ im vergangenen Jahr als Ersatz für den ESC ins Leben gerufen. Damals lief er zeitgleich zur ARD-Ersatzshow mit Barbara Schöneberger. In diesem Jahr lief uind läuft die Veranstaltung eine Woche vor dem offiziellen ESC. Gesendet wird der „Free ESC“ aus der Lanxess Arena in Köln.