Mini-Serie „Eldorado KaDeWe”: Julia von Heinz verfilmt die schwierige Geschichte des KaDeWe

Berlin. Seit mehr als 100 Jahren steht das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) am Wittenbergplatz in Berlin für glamouröse Einkaufserlebnisse. Eine neue sechsteilige Mini-Serie, die von ARD Degeto und RBB in Co-Produktion mit Constantin Television und UFA Fiction in Auftrag gegeben wurde, erzählt nun ein Kapitel aus seiner bewegten Geschichte.

Unter dem Arbeitstitel „Eldorado KaDeWe” fokussiert sich die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz auf das Schicksal von vier fiktiven jungen Menschen: Bei einem Überfall auf das KaDeWe Anfang der 1920er-Jahre treffen Fritzi (Lia von Blarer), die Tochter des KaDeWe-Besitzers Adolf Jandorf, und die Textilverkäuferin Hedi (Valerie Stoll) erstmals aufeinander. Die beiden Frauen könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, dennoch entwickelt sich zwischen ihnen eine große Liebe, ungeachtet etwaiger Widerstände aus den Familien und der Gesellschaft.

Geschichte über eine Freundschaft

Doch es sind nicht nur die Frauenfiguren, denen „Eldorado KaDeWe” folgt: Etwa zur gleichen Zeit kämpft Fritzis älterer Bruder Harry (Joel Basman) nach seiner Heimkehr aus dem Krieg um die Anerkennung seines Vaters. Doch der scheint seinem Erben nicht ganz zu trauen und stellt ihm deshalb den Prokuristen Georg (Damian Thüne), einen fleißigen jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, zur Seite. Noch ahnt keiner, welche wichtige Rolle Georg in der Zukunft für das Kaufhaus spielen wird.

„Eldorado KaDeWe” ist eine Geschichte über die Freundschaft von Fritzi, Hedi, Georg und Harry. Gleichzeitig erzählt die Serie aber auch viel über die als „Roaring Twenties” bekannte Zeit, welche von politischen Unruhen, Inflation und zunehmender politischer Radikalisierung, aber auch gesellschaftlichen Umbrüchen und einem pulsierenden Nachtleben geprägt war.

In weiteren Rollen spielen unter anderem Bineta Hansen, Jörg Pose und Victoria Trauttmansdorff. Das Drehbuch verfasste die erfolgreiche Filmemacherin Julia von Heinz („Und morgen die ganze Welt”) zusammen mit John Quester, Sabine Steyer-Violet und Oskar Sulowski. Die Produktion liegt bei Sarah Kirkegaard und Alicia Remirez. Als Executive Producer wurden Oliver Berben und Benjamin Benedict engagiert. Die Dreharbeiten finden derzeit in Budapest und Berlin statt.