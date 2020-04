Einblick in Promihäuser: Twitter-Account benotet Hintergründe bei Videocalls

Anzeige

In Zeiten von Corona lernt man Kollegen, Fernsehmoderatoren und andere Menschen oft noch mal von einer anderen Seite kennen – am Hintergrund von Videocalls erkennt man zum Teil, wie die Personen leben. Und wenn man Glück hat, platzt auch noch ein Kind in die Schalte herein oder der nackte Ehemann ist im Hintergrund zu sehen.

Der Twitter-Account “Room Rater” macht sich jetzt einen Spaß daraus und bewertet Videocalls vor allem von Moderatoren oder Prominenten, die im Fernsehen aus ihrem Zuhause zugeschaltet werden, nach ihren Hintergründen – mit Noten von eins bis zehn. Hinter dem Account steckt “Mad Dog Pac” von Claude Taylor, ein US-Amerikaner, der Gegner der Trump-Regierung ist und sich gegen die Politik des US-Präsidenten einsetzt.

Doch bei “Room Rater” geht es um Spaß statt Politik, wie Taylor in einem Interview betont. Er und seine Freundin seien auf die Idee gekommen, den Hintergrund von Videocalls zu bewerten, um sich die Langeweile in der Corona-Zeit zu vertreiben. Und auch die User haben offenbar viel Spaß daran: Schon mehr als 100.000 Follower hat der Account auf Twitter (Stand: 28. April).

Welcher Hintergrund macht das Rennen?

Doch wie sehen die Hintergründe denn nun eigentlich aus – und welche machen das Rennen im Twitter-Ranking? Ziemlich weit vorne ist unter anderem ein Hintergrund aus lauter Kindergemälden von NBC-Moderator Andrew Freiden – er bekommt vom “Room Rater” neun von zehn Punkten. Der Journalist freut sich: “Meine Kinderkunst ist jetzt berühmt im Internet”, schreibt er zu der Bewertung.

My kids’ art is now internet famous 🥇 https://t.co/2eOmxIfoX2 — Andrew Freiden (@AndrewNBC12) April 28, 2020

Für den Hund gibt’s einen Extrapunkt

US-Politikerin Elizabeth Warren schafft es sogar auf die volle Punktzahl – wohl auch, weil sie tierische Unterstützung hat. “Fenster vom Boden bis zur Decke, eine Pflanze, eine Schaukel, ein Stuhl, wunderschöner Raum. 9/10 + Bailey. 10/10”, so die Bewertung – der Hund beschert ihr also den letzten krönenden Punkt.

Manche werden auch gleich mehrfach bewertet: So bekommt der Journalist David Frum gleich zweimal sieben von zehn Punkten. Beide Male sitzt er vor einem Bücherregal. “Ist das deine Bibliothek, David Frum? Ein bisschen streng. Habe deine Mutter geliebt / deine Schwester nicht so sehr”, so der skurrile Kommentar vom “Room Rater”. Beim nächsten Mal dann fällt dem Kommentator das neue Mikro des Journalisten auf – einen kleinen Tipp gibt’s noch dazu: “Versuch es mit einer Pflanze, um den Raum weicher zu gestalten.”

Auch Promis werden begutachtet: Schauspielerin Anne Hathaway bekommt 6/10: “Ich habe auf ein ‘Der Teufel trägt Prada’-Level gehofft und eine interstellare Weltraumlandschaft bekommen”, heißt es dazu.

Hoped for The Devil Wears Prada level, got Interstellar space scape. 6/10 #AnneHathaway pic.twitter.com/4zU8omv1W4 — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 28, 2020

Lady Gaga muss mehr Kreativität beweisen

Lady Gaga schneidet nicht so gut ab – nur zwei Punkte erhält die Musikerin für ihre Lampe im Hintergrund.

Brad Pitt hingegen schafft es fast auf die volle Punktzahl: “Das ist elegant. Ich liebe die Kunst, die Bücher und den Schreibtisch”, so der begeisterte Kommentar.

This is elegant. Love the art, the books and the desk. 9/10 #BradPitt. pic.twitter.com/F9nPtUvo1B — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 26, 2020

