Ein TV-Klassiker feiert Geburtstag: Die Krimiserie „Soko Leipzig“ wird 20 Jahre alt

Eine Straßenbahn fährt kreuz und quer durch Leipzig, darin ein entführter Kommissar, den Geiselnehmer in ihrer Gewalt haben: Mit einer spektakulären Folge startete 2001 die damals neue Krimiserie „Soko Leipzig” mit Andreas Schmidt-Schaller als Ermittler Hajo Trautzschke im ZDF. Der erste Ableger des mittlerweile in Rente gegangenen Seriendauerläufers „Soko 5113″ wurde schnell zum Publikumsliebling, was ganz wesentlich an Hauptdarsteller Schmidt-Schaller lag, der zuvor mit der Reihe „Polizeiruf 110″ im Osten Deutschlands berühmt geworden war.

Männer und Frauen der ersten Stunde waren damals auch Melanie Marschke als ehrgeizige Jungkommissarin Ina Zimmermann und deren Kollege Jan Maybach, gespielt von Marco Girnth. Die beiden sind heute noch dabei, wenn „Soko Leipzig” 20-jähriges Bestehen feiert und in eine neue Runde geht: Am 27. August ist im Zweiten die erste Episode der neuen Staffel mit dem Titel „Take away” zu sehen, die, nicht ganz so spektakulär wie die Leipziger Straßenbahnfahrt 2001, in einer Pizzeria spielt, in der die Kommissare Jan Maybach und Tom Kowalski (Steffen Schroeder, der im Verlauf der neuen Staffel ausscheidet) eigentlich nur schnell etwas essen wollen. Doch dann werden sie aus heiterem Himmel in einen Mordfall verwickelt, der etwas mit einer Ermittlung zu tun hat, um die sich ein paar Kilometer weiter im Leipziger Polizeipräsidium ihre Kolleginnen Ina Zimmermann und Kim Nowak (Amy Mußul) kümmern.

Schmidt-Schaller leitete als Kommissar Trautzschke die Leipziger „Soko” von 2001 bis 2017

„An meinen ersten Drehtag kann ich mich nicht erinnern, das ist einfach zu lange her. Es war aber bestimmt ein schöner Tag, sonst wäre ich nicht so lange dabeigeblieben”, erzählt Krimiurgestein Andreas Schmidt-Schaller, der als Kommissar Trautzschke die Leipziger „Soko” von 2001 bis 2017 leitete und der in den Achtzigerjahren in der DDR als „Schimanski des Ostens” Fernsehgeschichte geschrieben hatte.

Seit Trautzschkes Abgang wird die kleine Leipziger Ermittlertruppe von einer Frau geführt: Melanie Marschke macht als Chefin Ina Zimmermann einen guten Job, muss sich in jüngster Zeit aber Sorgen um ihren langjährigen Kollegen Jan Maybach machen – der von dem in 20 Jahren äußerlich kaum gealterten Mario Girnth gespielte Ermittler hat ein ernsthaftes Problem mit seiner immer schlimmer werdenden Kokainabhängigkeit, die er auch in der neuen Staffel mit allen Mitteln vor den Kollegen geheim halten will.

Fokus auf private Schwierigkeiten ist ein Markenzeichen der Krimiserie

Der Fokus auf private Schwierigkeiten der Hauptfiguren – von Eheproblemen bis Suchtkrankheiten – war sowieso immer ein Markenzeichen der alles in allem ziemlich herkömmlich gestrickten Krimiserie. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Stark verändert hat sich in den vergangenen 20 Jahren dagegen der Schauplatz der Mordgeschichten: Waren die Kommissare in den ersten Staffeln noch in so mancher heruntergekommener Industriebrache, die es auch mehr als zehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung in der sächsischen Großstadt noch gab, auf Ganovenjagd, so ermitteln sie heute in einer hochmodernen und boomenden Metropole.

Ein weiteres Markenzeichen von „Soko Leipzig” waren in den vergangenen 20 Jahren immer wieder ganz besondere Folgen, mit denen die Krimiserie auf sich aufmerksam machen konnte. Unvergessen etwa die Folge, in der die Rockgruppe Silly mit Sängerin Anna Loos auftrat und die Ermittler während eines umjubelten Konzerts der ostdeutschen Kultband in Leipzig auf Mörderjagd gingen. Oder die in London spielende Episode, in der die Leipziger Kommissare mit den Kollegen aus der britischen Krimiserie „The Bill” ermittelten, sowie ein fünfteiliges Crossover der „Soko”-Serien aus München, Köln, Leipzig, Stuttgart und Wismar, die einen Mord aufklären mussten, dessen Spur sich quer durch ganz Deutschland zog. Derzeit sind beim ZDF mehrere „Soko”-Teams im Einsatz, unter anderem gehen Ermittler in Wien, Potsdam und Hamburg auf Mörderjagd.