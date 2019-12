Ein neues Gesicht bei RTL: Leonie Koch wird “Explosiv”-Moderatorin

Anzeige

Anzeige

Im Januar 2020 erwartet das Team von RTL einen Neuzugang. Leonie Koch wird ab dem neuen Jahr Moderatorin der Sendung "Explosiv". Die 34-Jährige freue sich schon sehr über ihre neuen Kollegen, berichtete RTL. "Es ist ein sensationelles Gefühl, als Newcomerin zusammen mit so renommierten Kolleg*innen die Sendung zu präsentieren", sagte sie.

Jetzt tausche sie Sofa gegen Studio und wechsle die Perspektive. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und auf eine Sendung, die so nah an den Menschen und an dem, was sie bewegt, dran ist. Auf geht's in ein neues Abenteuer!", so die Moderatorin weiter. Ab dem 27. Januar wird sie dann regelmäßig in der Sendung zu sehen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/lth