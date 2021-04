Ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis wechselt zu Pro Sieben

Anzeige

Erst am Montagabend hat Linda Zervakis ihre letzte ARD-„Tagesschau“ moderiert – nun hat sie bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Die 45-Jährige wechselt zum TV-Sender Pro Sieben. Die Sendung kündigte Pro-Sieben-Senderchef Daniel Rosemann in einer spontan für heute Vormittag angesetzten Presserunde via Zoom an.

Ihre neue Show heißt „Zervakis und Opdenhövel live“. Diese wird sie mit dem noch aktuellen „Sportschau“- und „Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel moderieren. Die Sendung soll laut Rosemann ab Herbst zur Primetime von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr ausgestrahlt werden. Ein genauer Wochentag stehe allerdings noch nicht fest.

Die neue Pro-Sieben-Moderatorin meldete sich selbst bei Instagram zu Wort. „Es wurde ja viel gemunkelt und seit heute ist es offiziell“, schreibt Zervakis. „Matthias und ich sind demnächst das neue Paar auf Pro Sieben“.

Bereits seit dem Bekanntwerden des Ausscheidens von Linda Zervakis bei der „Tagesschau“ Anfang April gab es Gerüchte um ein neues Engagement beim Privatsender Pro Sieben.

