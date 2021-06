Er sitzt mit Florian Silbereisen in der „DSDS“-Jury: Wer ist Toby Gad?

Anzeige

Florian Silbereisen rückt nach dem Aus von Dieter Bohlen in die Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), sein Name dürfte fast jedem etwas sagen. Auch seine neue Jurykollegin Ilse DeLange ist durch ihre „Let’s Dance“-Teilnahme in diesem Jahr sehr bekannt geworden. Doch vom Dritten im Bunde sagt selbst RTL-Chef Henning Tewes, dass ihn in Deutschland nur wenige kennen dürften. Wer ist Toby Gad?

Zusammenarbeit mit Beyoncé

Der 53-jährige Gad ist ein erfolgreicher deutscher Musikproduzent – seit 2000 lebt er aber schon in den USA. Der aus München stammende Songwriter arbeitete seitdem mit zahlreichen Superstars zusammen, darunter Beyoncé, Brandy und Natasha Bedingfield. Für John Legend produzierte er den Hit „All of Me“ und für Demi Lovato den Song „Skyscraper“. Gad war auch an der Produktion des Songs „Big Girls Don’t Cry“ von Fergie beteiligt.

Bereits im Kindesalter war Gad durch seine Eltern mit Musik in Berührung gekommen: Im Alter von vier Jahren lernte er Klavier spielen. Mit 13 Jahren verbuchte er gemeinsam mit seinem Bruder erste Erfolge in der Münchner Musikszene. In den 1980er-Jahren arbeitete er mit dem Musiker Frank Farian zusammen, der das erste Album der Geschwister produzierte.