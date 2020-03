“DSDS”: So läuft die erste Liveshow ab – ohne Publikum und Xavier Naidoo

Anzeige

Köln. Wenn am Samstagabend die erste Liveshow der mittlerweile 17. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” (RTL) läuft, wird einiges anders sein. Wegen des Coronavirus werden nach RND-Informationen nur rund 200 Zuschauer im Studio sein, das für 1200 Platz bietet. Fans der Show wurden wieder ausgeladen.

Einzig Juroren und die verbliebenen Top 7-Kandidaten durften Familienmitglieder und enge Freunde benennen, die kommen dürfen. Doch selbst das ist bereits ein Risiko, denn zwei der DSDS-Finalisten (und ihre Anhänger) kommen aus dem Ausland angereist: Lydia Kelovitz (29) aus Österreich und Ricardo Rodriguez (21) aus der Schweiz.

Wechselnde Gastjuroren ab nächster Woche

Aber auch ohne die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vor Ort wäre es eine spannende Sendung geworden. Denn nachdem Jurymitglied Xavier Naidoo nach der Veröffentlichung eines rassistischen Videos am Donnerstag offiziell rausgeschmissen wurde, kündigte Chefjuror Dieter Bohlen via Instagram bereits an, dass es ab nächstem Samstag wechselnde Gastjuroren geben wird: “Jede Woche kommt ein anderer. Hammer, Leute.”