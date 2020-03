“DSDS”-Liveshow: Ricardo Rodrigues ist raus

Anzeige

Anzeige

Am Samstagabend fand die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ statt. Unter besonderen Umständen: wegen des Coronavirus‘ verzichtete die Produktion auf einen Großteil der Zuschauer, nur Familie und Freunde der sieben Sängerinnen und Sänger durften im Studio mit dabei sein. Außerdem kehrte Alexander Klaws, der allererste DSDS-Sieger, zurück in die Show – als Moderator.

Die Jury musste dafür auf ein bekanntes Gesicht verzichten: Xavier Naidoo war in der vergangenen Woche aus der Jury geworfen worden, nachdem ein umstrittenes Video von ihm Im Internet aufgetaucht war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

DSDS-Liveshow: Ricardo Rodrigues muss gehen

Doch wer musste am Ende die Sendung verlassen? Mit nur 2,7 Prozent aller Stimmen landete der 21-Jährige Ricardo Rodrigues auf Platz Sieben und wurde somit aus der Show gewählt. Am kommenden Samstag treten dann die verbliebenen sechs Kandidaten gegeneinander an: Ramon Kaselowsky, Marcio Pereira Conrado, Paulina Wagner, Joshua Tappe, Lydia Kelovitz und Chiara D’Amico. Auch soll es dann bereits einen neuen Juror geben. Wer das ist – das wollte Chefjuror Dieter Bohlen noch nicht verraten.

Anzeige

RND/lob