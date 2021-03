DSDS-Liveshow ohne Bohlen – aber mit Gottschalk: Die besten Tweets der Zuschauer

Anzeige

Um 20.15 am Samstagabend war es endlich soweit: Im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ traten neun Teilnehmer im Kampf um den Einzug ins Finale gegeneinander an. Mit dabei: Thomas Gottschalk. Der 70-Jährige ersetzte in der Liveshow Poptitan Dieter Bohlen, der nach Bekanntwerden seines DSDS-Aus krankheitsbedingt seine Teilnahme an den letzten beiden Shows verkündet hatte.

Ob die TV-Zuschauer also wegen Thomas Gottschalk oder wegen der neun Halbfinalisten und ihrer Performance den Fernseher an diesem Abend einschalteten, ist unbekannt. Was hingegen bekannt ist, sind zahlreiche Tweets, die am Abend unter dem Hashtag #DSDS beim Messengerdienst Twitter veröffentlicht wurden. Grund genug für ein kleines Best-of:

Ein waschechter Gottschalk …

Zuhause ist‘s eben doch am schönsten …

Nun gut, Zweifler an Bohlens Krankheit wird es wohl immer geben

„Da bin ich wohl falsch abgebogen …“

Komisch, andere Sender haben immer diese Plexiglasscheiben zwischen den Gästen aufgestellt …

„Top, die Wette gilt“

RTL ist und bleibt nun einmal ein Familiensender