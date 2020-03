“DSDS”-Liveshow: Kandidat schenkt Florian Silbereisen Unterhose

Anzeige

Es war einer der schrägsten Momente aus der vergangenen Woche bei “DSDS”: In der 2. Live-Show schenkte Neu-Juror Florian Silbereisen Kandidat Ramon (26) seine rote Glücksunterhose.

wenn man schlager bei @RTL_DSDS singt, bekommt man also eine unterhose von #floriansilbereisen geschenkt. leicht verklemmt entgegengenommen, ramon. die hälfte der zuschauer hätte sich mehr über eine getragene gefreut. #dsds pic.twitter.com/5TfrYfQ0tP — Foxy FEW-shə (@foxy_fuchsia) March 21, 2020

Der nahm das gebrauchte Teil verdutzt an, während der Schlagerstar erklärte: "Ich merke, dass hinter deiner coolen Fassade sehr viel Nervosität steckt”. Er selbst kenne das auch und habe dafür einen Trick: “Ich ziehe immer meine rote Glücksunterhose an.” Er wolle ihm unbedingt ein Exemplar schenken, konnte aber in Zeiten der Corona-Krise keine neue kaufen: “Sie ist frisch gewaschen. Zieh sie an, die soll dir Glück bringen.”

In der 3. Live-Show revanchierte sich nun Kandidat Ramon: Nach seinem Auftritt mit dem Song “Sieben Brücken” warf er Silbereisen seine Unterhose zu, gab dann zu: “Deine hat mir leider nicht gepasst.” Bohlen kommentierte die blaue Unterwäsche, die nun in Silbereisens Besitz ist: “Das Ding geht dir bis zum Knie”. Moderator Alexander Klaws kommentiert das schräge Gespräch mit den Worten “Unterhosen Special”.

So oder so: Ramon hat die rote Unterhose von Silbereisen zumindest kurzzeitig Glück gebracht: Dieter Bohlen fand: “Du bist n Guter (...). Da sitzt jeder Ton, wo er sitzen muss."

