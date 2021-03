DSDS-Liveshow: Diese 4 Teilnehmer sind im Finale

Anzeige

Die Finalisten der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ stehen fest: Kommenden Samstag werden Jan-Marten Block (25), Karl Jeroboan (30), Starian McCoy (19) und Kevin Jenewein (27) gegeneinander im Kampf um den Titel des deutschen Superstars gegeneinander ins Rennen gehen.

Um kurz vor null Uhr am Freitagabend verkündete Moderator Oliver Geissen die Namen der vier Finalisten. Für Daniel Ludwig, Michelle Patz, Daniele Puccia, Pia-Sophie Remmel und Jan Böckmann haben die Anrufe der Zuschauer nicht ausgereicht – sie sind im Halbfinale ausgeschieden. Damit wird am kommenden Samstag ein reines Männerfinale bei „Deutschland sucht den Superstar stattfinden“.

Die Liveshow zum Halbfinale hatte in den vergangenen Tagen für jede Menge Aufregung gesorgt. Nach der krankheitsbedingten Absage von Chefjuror Dieter Bohlen wurde kurzfristig RTL-Allzweckwaffe Thomas Gottschalk als Ersatz-Juror bekannt gegeben. Zu Beginn der Live-Show wandte sich der 70-Jährige in einer Ansprache an das Fernsehpublikum – und an Dieter Bohlen: „Auch Titanen können stürzen – und das ist dem Dieter passiert. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung, Dieter und das meine ich wirklich so.“

Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ findet am Samstag, den 3. April, um 20.15 Uhr statt.