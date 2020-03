Anzeige

Es war ein kleines Highlight in der ersten Live-Show von “Deutschland sucht den Superstar”: Am Samstagabend saß Dieter Bohlen nicht nur in der Jury der RTL-Sendung - er sang auch selbst.

Der Titel war allerdings kein neuer Hit von ihm, sondern ein 18 Jahre alter Song, den er im Jahr 2002 gemeinsam mit den ersten DSDS-Kandidaten aufgenommen hatte: “We have a Dream". Unter den Teilnehmern damals: Gewinner Alexander Klaws und die Zweitplatzierte Juliette Schoppmann. Und genau die beiden waren am Samstag auch in der Live-Show dabei: Schoppmann ist in der Staffel als Vocal-Coach dabei, Klaws führte zum ersten Mal als Moderator durch die Sendung.

“We have a Dream”: Dieter Bohlen singt bei DSDS

So kam es also zu dem Moment, den DSDS-Fans wohl so nicht erwartet hatten: Dieter Bohlen setzte sich ans Klavier und stimmte tatsächlich selbst die ersten Zeilen zu “We have a Dream” an. Dann stimmten Schoppmann, Klaws und auch noch Mitjuror Pietro Lombardi mit ein. Zum Schluss durften auch noch die sieben aktuellen Kandidaten miteinstimmen.

Thema in der Sendung war auch der Skandal um Ex-Jury-Mitglied Xavier Naidoo, zu dem sich Dieter Bohlen im Laufe der Sendung äußerte. Von den aktuellen Teilnehmern landete mit nur 2,7 Prozent aller Stimmen der 21-jährige Ricardo Rodrigues auf dem letzten Platz und wurde somit aus der Show gewählt.

RND/lob