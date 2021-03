Aus von Dieter Bohlen bei „DSDS“ war RTL-Entscheidung

Anzeige

Eine Ära endet: Dieter Bohlen wird zum Ende der aktuellen „DSDS“-Staffel das letzte Mal in der Castingshow als Juror zu sehen sein. Ab der neuen Staffel 2022 wird es eine komplett neue Jury geben. Das hat RTL am Donnerstag bekannt gegeben. Nun wird nochmal deutlich: Diese Entscheidung einer kompletten Neubesetzung der „DSDS“-Jury und damit auch dem Ende von Bohlen in der Sendung hat RTL getroffen, nicht Bohlen selbst.

„RTL hat entschieden, seine Shows ‚DSDS‘ und ‚das Supertalent‘ grundlegend weiterzuentwickeln. Um frische Impulse zu setzen, gehen wir in den kommenden Staffeln jeweils auch mit einer komplett neuen Jury an den Start“, bestätigt RTL-Pressesprecher Claus Richter am Freitag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

RTL zu Senderentscheidung: „Alle Beteiligten im Vorfeld informiert“

Das große Finale am 3. April sei somit die letzte Show des Poptitanen auf dem Sessel des Chefjurors, hieß es schon in der RTL-Mitteilung vom Donnerstag. „Darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert“, so der Sender. Dieter Bohlen hat sich bisher selbst nicht zu dem Aus geäußert.