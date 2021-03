DSDS: Culcha-Candela-Sänger bringt sich als Bohlen-Nachfolger ins Spiel

Anzeige

Köln. Der selbsternannte „Pop-Titan“ Dieter Bohlen verlässt mit der laufenden Staffel die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Für seine Nachfolge bringen sich inzwischen die ersten Kandidaten in Stellung.

Einer von ihnen ist der Culcha-Candela-Sänger Mateo Jasik. Im Interview mit dem Portal „watson“ sprach er über seine Zeit als Juror in der zehnten Staffel der Castingshow - und über seine Erfahrungen mit Dieter Bohlen.

Mateo spricht über Bohlen

Dieser habe „mehr erreicht als die meisten in der Entertainmentbranche! Er war in Deutschland der Prototyp eines neuen Stars, ein Hybrid aus Musikmogul und Fernsehpersönlichkeit“, wird Jasik zitiert. „Ich wünsche ihm viel Erfolg bei allem, was er jetzt vorhat.“

Dass die Beziehung zwischen RTL und Bohlen „überhaupt so lange hielt“, hält der Sänger derweil für „ein Wunder“. „Dieter ist mit Sicherheit keine einfache Person; aber ist halt auch ein Vollprofi. Aber Deutschland ist ja eh nicht so experimentierfreudig. Das sieht man ganz gut an den Regierungszeiten unserer Kanzler“, so der Sänger.

Auf die Frage, wen Jasik denn als Bohlen-Nachfolger sehe, antwortet dieser schließlich: „Frag nicht, was Fernsehdeutschland für dich tun kann! Frag, was du für Fernsehdeutschland tun kannst! Wenn man mich fragt, nehme ich die Herausforderung an.“

Kritik nach Corona-Äußerungen

Ob RTL von diesem Vorschlag begeistert ist, ist nicht bekannt. Hellhörig werden sollte der Kölner Sender aber allemal: Die Band Culcha Candela war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, weil sie auf ihrem Twitter-Account das Coronavirus heruntergespielt hatte. Seinerzeit hatte man mit Häme auf einen Tweet der Komikerin Hazel Brugger reagiert, die die Öffnungspläne im April 2020 kritisiert hatte.

Die Band schrieb unter anderem: „nee, dann lass mal bis 2025 machen, wenn’s funktioniert! vorsorglich, für alle kommenden pandemien! never change a runing system. lol.“ Später legte man mit einem weiteren Tweet nach: „die mortalitätsrate ist unter 1%. da lohnt sich für uns als band schon fast die ansteckung, damit der wahnsinn vorbei ist und wir wieder normal leben können. über die straße gehen ist gefährlicher.“ Später erklärte die Band in einem Statement, man sei weder „Verschwörungstheoretiker“ noch „Aluhutträger“. Welches Mitglied der Band die Tweets abgesetzt hatte, ließ man offen.

Der Sender RTL hatte in den vergangenen Monaten bereits einige schlechte Erfahrungen mit seinen DSDS-Jurymitgliedern machen müssen. Zunächst warf man den Sänger Xavier Naidoo wegen seiner Verschwörungsaktivitäten aus dem Format - später stieg Schlagersänger Michael Wendler aus, um sich voll und ganz seiner Telegram-Karriere zu widmen.