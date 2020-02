Anzeige

Den Titel der auffälligsten DSDS-Kandidatin hatte sich „Barbie-Girl“ Leoni Baltz (21) schon beim Casting der aktuellen “Deutschland sucht den Superstar”-Staffel gesichert: Die volltätowierte und gepiercte Blondine aus Pinneberg sieht sich als Gesamtkunstwerk, immer mal wieder verschönert sich die Besitzerin eines Tattoo-Studios, indem sie sich selbst ihre Lippen oder ihr Kinn aufspritzt. Doch auch mit ihrer Stimme überrascht die 21-Jährige, die bereits zwei Brust-OPs hinter sich hat, die Jury: Mit "Goodbye My Lover“ von James Blunt bekommt Leonie nicht nur ein großes Lob von Xavier Naidoo, sondern auch von Pietro Lombardi und Dieter Bohlen ein Ja.

Der Recall in Sölden, der am Samstagabend bei RTL ausgestrahlt wurde, läuft für “Barbie” allerdings ganz und gar nicht harmonisch. Das Drama beginnt bei der Vorbereitung eines Gruppenauftritts: Zusammen mit drei anderen Kandidatinnen soll Leoni eine Choreographie einstudieren, unter der fachmännischen Anleitung von Ex-DSDS-Finalistin Juliette Schoppmann. Doch dabei gibt es offensichtliche Reibereien: "Ich bin gerade schon ziemlich genervt. Es ist eigentlich mehr Rumgelaber, keiner kommt auf einen Nenner“, sagt “Barbie” in einer Pause.

Als die Choreo-Proben weitergehen, wird Leonie noch deutlicher: “Es war die ganze Zeit nur Diskussion. Da mache ich nicht mit!” - und zieht die Konsequenzen für sich. Kurz vor dem Gruppenauftritt teilt sie der DSDS-Jury ihre Entscheidung mit: “Ich möchte gerne nach Hause fahren!" Mit ihrer Entscheidung fühle sie sich wohl, so Leonie weiter. Für Dieter Bohlen offenbar kein riesiges Problem: "Naja, das ist halt das Showgeschäft!“, sagt der Pop-Titan achselzuckend.

Deutschland sucht den Superstar: Diese 26 Kandidaten fahren zum DSDS-Recall

Für andere lief es beim Recall in Sölden besser, die Top 126 Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar“ wurden auf die besten 26 Sängerinnen und Sänger reduziert. Diese Teilnehmer sind noch dabei:

Carolin Milena Kries (12.07.2003 / 16) Schülerin aus Dahlheim

Chiara D’Amico (22.04.2001/18) Schülerin aus Frankfurt

Daniela Washington Matias (26.01.2003/17) Studentin aus Mutlangen

Elvin Kovaci (19.09.2002/17) Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Burladingen

Francesco Mobilia (18.06.1998/21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld

Isabell Heck (28.05.1995/24) Junior Disponentin aus Köln

Joshua Tappe (28.09.1994/25) Kundenberater aus Holzminden

Kathrin (Katja) Bibert (25.06.1999/20) Sängerin aus Hamburg

Kevin Amendola (27.01.1993/26) Zeitarbeiter aus Stuttgart

Kevin Jenewein (11.08.1993/26) Zimmermann aus Sulzbach

Kosta Kreativa (12.06.1991/28) Koch, Hair & Makeup Artist, Bankangestellter aus Berlin

Kristina Shloma (03.06.1997/22) Einzelhandelskauffrau aus Eggenfelden

Liron Blumberg (19.05.2003/16) Schüler aus Zürich, Schweiz

Lorna Hysa (15.04.1992/27) Studentin aus Tirana, Albanien

Luis Molicnik (18.04.2000/19) Tennistrainer aus Lübbecke

Lydia Kelovitz (08.03.1990/29) Versicherungskauffrau aus St. Egyden am Steinfeld

Marcio Pereira Conrado (21.01.94/26) Promoter aus Glarus, Schweiz

Manolito Schwarz (24.02.1992/27) arbeitssuchend aus Münster

Nataly Fechter (15.11.1993/26) Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus Prinzersdorf, Österreich

Nicole Frolov (24.08.2003/16) Schülerin aus Rietberg

Paulina Wagner (02.05.1997/22) Studentin aus Köln

Ramon Kaselowsky (07.12.1993/26) Gebäudereiniger aus Zschernitz

Raphael Goldmann (28.12.1991/28) Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede

Ricardo Rodrigues (08.05.1998/21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel

Tamara Lara Pérez (13.10.1999/20) Kauffrau aus Hedingen in der Schweiz

Vanissa Toufeili (09.08.1996 / 23 Jahre), Sekretärin und Studentin aus Spreitenbach (Schweiz)

RND/seb