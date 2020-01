DSDS 2020: Folge 8 am 28. Januar - So sehen Sie die neue Folge im TV und Livestream

Anzeige

Staffel 17 hat begonnen und noch immer scheint kein Ende in Sicht: Auch 2020 geht Deutschland sucht den Superstar unbeirrt in die nächste Runde. Angeführt von Pop-Titan Dieter Bohlen macht sich die Castingshow abermals auf die Suche nach den besten Gesangstalenten des Landes. Mit dabei sind außerdem die Jury-Mitglieder Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi.

Die nächste Folge von DSDS ist "Castingshow 8" und wird am 28. Januar 2020 ausgestrahlt.

DSDS 2020: Start und Sendetermine von Staffel 17

Seit dem 4. Januar 2020 flimmert Deutschland sucht den Superstar wieder über die Fernseher in Deutschlands Wohnzimmern. Die erste Folge wurde um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Aktuell laufen die Castingshows, in denen kleine und große Talente ihr Können zeigen, sich bestenfalls gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und später in den Liveshows gegeneinander antreten. Die Castingshows finden in Füssen, Königswinter und Hamburg statt. Im späteren Auslands-Recall geht es dann für die Kandidaten nach Südafrika.

Sendetermine der restlichen DSDS Castingshows

28.01.2020 - Castingshow 8 - 20.15 Uhr

01.02.2020 - Castingshow 9 - 20.15 Uhr

04.02.2020 - Castingshow 10 - 20.15 Uhr

08.02.2020 - Castingshow 11 - 20.15 Uhr

Sendetermine der DSDS-Liveshows 2020

Die Liveshows von DSDS beginnen am 14. März 2020 und laufen jeweils um 20.15 Uhr auf RTL. Voraussichtlich wird es sich bei den letzten zehn Folgen um Live-Shows handeln. Zu den genauen Terminen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

DSDS im TV und Livestream - So sehen Sie Folge 8 am 28. Januar 2020

Die aktuellen DSDS-Folgen laufen bei RTL, parallel gibt es außerdem einen Livestream auf TVNOW. Im Nachhinein stehen die kompletten Folgen ebenfalls zum Abruf bei TVNOW bereit. Das gilt übrigens auch für alle vergangenen Staffeln von DSDS.

DSDS im Free-TV : RTL, 20.15 Uhr

: RTL, 20.15 Uhr DSDS online im Stream: TVNOW Premium (Achtung, kostenpflichtig: Nach einer kostenfreien Testphase von 30 Tagen fallen Gebühren ab 4,99 Euro pro Monat an)

DSDS 2020 Finale: Wann wird die letzte Folge ausgestrahlt?

Nach Angaben von RTL fällt die letzte Folge von DSDS 2020 auf den 4. April. An diesem Tag entscheidet sich, wer zu Deutschlands neuem Superstar gewählt wird. Im letzten Jahr konnte sich Davin Herbrüggen gegen alle Konkurrenten durchsetzen und wurde Gewinner der Castingshow.

DSDS Gewinner: Alle Sieger der bisherigen Staffeln 1-16

2019: Davin Herbrüggen

2018: Marie Wegener

2017: Alphonso Williams

2016: Prince Damien

2015: Severino Seeger

2014: Aneta Sablik

2013: Beatrice Egli

2012: Luca Hänni

2011: Pietro Lombardi

2010: Mehrzad Marashi

2009: Daniel Schumacher

2008: Thomas Godoj

2007: Mark Medlock

2006: Tobias Regner

2004: Elli Erl

2003: Alexander Klaws





