Anzeige

Anzeige

Und wieder heißt es „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Die spannendste aller Fragen ist bei der RTL-Show im australischen Dschungel natürlich: Wer wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin?

Dschungelcamp-Wetten: Wer wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin?

Die Frage nach dem Sieger oder der Siegerin beschäftigt bereits seit Jahren auch die Wettanbieter. So haben sich die drei deutschen Sportwettenanbieter Bwin, Bet-at-Home und Bet3000 mit der Zeit auch auf das Dschungelcamp spezialisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Welche Dschungelcamp-Wetten gibt es?

Natürlich bezieht sich die typische Wette zum Dschungelcamp auf die Frage des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin. Der Vorteil bei dieser Langzeitwette sind die recht hohen Siegquoten. Denn wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, zählten beispielsweise Jenny Frankhauser oder Evelyn Burdecki nicht zu den Favoriten der Buchmacher – im Grunde genommen weiß also niemand, wer gewinnt und sich am Ende die Dschungelkrone aufsetzen darf.

Daneben gibt es aber auch noch weitere Wetten. Bei der täglichen Wette „Welcher Star fliegt heute aus dem Dschungelcamp?“ etwa tippt man auf jenen Promi, von dem man glaubt, das Publikum würde ihn am nächsten Tag aus dem Camp heraus wählen. Das Ganze geht natürlich auch im umgekehrten Sinne. Je nach Buchmacher konnte in der Vergangenheit somit auch getippt werden, wer in dem Camp bleiben wird.

Der Wettanbieter Bwin bietet zudem einige Spezialwetten an. Darunter sind unter anderem Wetten zu finden wie „Gewinnt ein Mann oder eine Frau?“ oder ob ein bestimmter Dschungelcampkandidat bzw. eine bestimmte Dschungelcampkandidatin gewinnt oder nicht, oder auch welche Kandidaten sich im Finale gegenüberstehen.

Anzeige

Bei einigen Wettanbietern ist es auch möglich, auf bestimmte Dschungelprüfungen zu wetten. Dabei kann unter anderem darauf gewettet werden, welcher der Kandidaten die nächste Ekelprüfung über sich ergehen lassen muss, oder wie viele Sterne Kandidat XY bei der jeweiligen Dschungelprüfung holen wird.

Die Wettquoten bei den Dschungelcamp-Wetten

Anzeige

Wer tatsächlich vorhat, an einer Wette zum Dschungelcamp teilzunehmen, sollte sich im Vorfeld die Wettquoten ansehen. Schließlich will man den höchstmöglichen Gewinn für seinen Einsatz erspielen. Und da sieht es gar nicht so gut aus. Verglichen mit Sportwetten etwa weisen Gesellschaftswetten wie die beim Dschungelcamp einen eher schlechten Quotenschlüssel auf.

Analysen und Prognosen können nicht so zuverlässig sein wie beispielsweise beim Tennis oder Fußball. Schließlich liegen beim Sport oftmals Faktoren wie die Form der Spieler offen vor und können analysiert werden. Bei einer Show wie dem Dschungelcamp sind die Kandidaten der Willkür des Publikums ausgesetzt, was eine Prognose nahezu unmöglich erscheinen lässt.

Video Die Gewinner von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ 1:17 min Im Jahr 2004 startete die Realityshow „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, in der Prominente darum kämpfen, sogenannter „Dschungelkönig“ zu werden. © Fotos: dpa

Tipps für Dschungelcamp-Wetten

Keine Prognosen möglich – auf wen soll man da also wetten? Zum einen ist Glücksspiel natürlich vor allem eins: Glück. Da das aber nicht alles ist, was man vorbereitend tun kann, und weil diese Antwort vermutlich nicht zufriedenstellend ist, kommen hier noch ein paar Tipps. Diese Tipps geben zumindest eine grobe Vorahnung, welche Kandidaten womöglich in den engeren Favoritenkreis kommen könnten und wer am Ende vielleicht zum Dschungelkönig bzw. zur Dschungelkönigin gekrönt wird.

1. Tipp: Die Google-Recherche

Anzeige

Wenn jemand bei Google häufig gesucht wird, gibt das ein Indiz dafür, ob jemand nachgefragt ist oder nicht. Und wer bei Google sehr gefragt ist, ist in der Regel auch bei dem Publikum der RTL-Show eher beliebt. Da die Zuschauer beim Dschungelcamp den Dschungelkönig bzw. die Dschungelkönigin wählen, liefert eine Google-Recherche in den meisten Fällen interessante Erkenntnisse.

2. Tipp: Follower auf Social Media zählen

Auch die Followerzahl auf den sozialen Medien liefert interessante Einblicke in den Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit eines jeden Stars. Wer die Profile der Dschungelcampkandidaten auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. studiert und miteinander vergleicht, bekommt ein Bild darüber, wer unter Umständen mehr Leute mobilisieren kann, für ihn zu stimmen. Das erhöht tendenziell auch die Siegchancen.

3. Tipp: Antrittssummen der Stars

RTL zahlt nicht für jeden Star das gleiche. Im Interesse des Senders dürften daher interessante und vor allem teurere Stars länger im Camp bleiben.

Anzeige

4. Tipp: Die Show aufmerksam verfolgen

Wer sich von den Geschehnissen des Dschungelcamps nicht nur unterhalten lässt, sondern aufmerksam verfolgt, welcher Star öfter im Bild ist, hat vermutlich ein weiteres Indiz gefunden. Schließlich ist RTL daran interessiert, die Show so unterhaltsam wie möglich zu gestalten und jene Stars öfter ins Bild zu kriegen, die den Zuschauern mehr gefallen.