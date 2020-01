Dschungelcamp: Welcher Promi hat die meisten Follower?

Anzeige

Ab dem 10. Januar wird das Dschungelcamp (bei RTL und auch via TV Now) wohl wieder für jede Menge Schlagzeilen sorgen. Hauptverantwortlich dafür sind die zwölf mehr oder weniger prominenten Kandidaten, die in den australischen Dschungel ziehen. Über ihre sozialen Profile versorgen sie ihre Fans bereits vorab mit ihren Gedanken und aktuellen Neuigkeiten zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch welcher Dschungelbewohner hat die meisten Follower und kann die größte Fanbase aktivieren, um die Dschungelkrone zu holen?

Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66) hat in dieser Angelegenheit die schlechtesten Karten. Als einziger der zwölf Teilnehmer besitzt er weder einen Account bei Facebook und Instagram noch bei Twitter. Marco Cerullo (31), Anastasiya Avilova (31) und Daniela Büchner (41) scheinen ebenfalls kein Profil bei Twitter zu haben. Das Ranking der Dschungelcamper dort führt klar Ex-„GZSZ“-Star Raúl Richter (32) mit 44.000 Followern an. Weit abgeschlagen auf den Plätzen zwei und drei folgen der einstige „DSDS“-Sieger Prince Damien (29, 1.287 Follower) und Schauspielerin Sonja Kirchberger (55, 730 Follower).

Facebook-Ranking: Frauenschwarm an der Spitze

Raúl Richter gewinnt zum zweiten Mal. Auch auf Facebook kann der Schauspieler und Frauenschwarm mit 246.270 Gefällt-Mir-Angaben auf eine stolze Followerschaft blicken. Ebenso wie bei Twitter findet sich hier auf Platz zwei Prince Damien wieder (118.305 Personen gefällt das). Bronze geht an Anastasiya Avilova mit 26.545 Gefällt-mir-Angaben. Elena Miras (27) belegt den vierten Platz (16.019 Personen gefällt das). Daniela Büchner kann über die Facebook-Fanseite „Die Büchner's“ rund 11.970 Gefällt-Mir-Angaben vorweisen, während Sonja Kirchberger als letzte im Bunde über der Marke von 10.000 Fans liegt (11.742 Personen gefällt das).

Es folgen Claudia Norberg (51, 7.118 Personen gefällt das), Markus Reinecke (50) mit seiner „Trödelfuchs“-Seite (6.398 Personen gefällt das) und ganz weit abgeschlagen Antonia Komljen (22, 1.063 Personen gefällt das). Lediglich einen privaten Facebook-Account scheinen Box-Weltmeister Sven Ottke (52) und Ex-„Bachelor in Paradise“-Kandidat Marco Cerullo zu haben.

Instagram-Ranking: Frauenpower auf den ersten beiden Plätzen

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich dagegen bei Instagram. Hier liegt Elena Miras mit über 422.000 Abonnenten ganz vorne. Dahinter folgt mit Daniela Büchner eine Powerfrau mit über 178.000 Followern. Auf Platz drei läuft Marco Cerullo mit über 151.000 Abonnenten ein, vor Raúl Richter mit über 129.000 Fans.

Prince Damien kommt auf über 115.000 Abonnenten, Anastasiya Avilova auf über 58.500. Dschungelküken Antonia Komljen kann über 43.900 Abonnenten vorweisen, Wendler-Ex Claudia Norberg über 20.200, „Superhändler“ Markus Reinecke über 17.800 und Sonja Kirchberger bringt es immerhin noch auf über 9.600 Follower. Schlusslicht ist hier Sven Ottke der auf gerade einmal 401 Abonnenten kommt. Allerdings wurde sein Account erst vor sechs Tagen eröffnet. Seitdem präsentiert er seinen Followern alles rund um den Dschungel.

