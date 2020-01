Anzeige

Köln. Eigentlich sind ProSieben und RTL harte Konkurrenten. Auf Twitter haben die Sender jetzt allerdings gezeigt, dass sie auch solidarisch miteinander umgehen können. Der Grund: Die geforderte Absage des RTL-Dschungelcamps.

"Angemerkt. Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es Australien helfen sollte, wenn RTL - so wie es der ein oder andere Politiker fordert - das Dschungelcamp absagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er es schauen mag. Und das ist gut so", twitterten die Verantwortlichen von ProSieben am Donnerstagabend.

Angemerkt. Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es #Australien helfen sollte, wenn @RTLde - so wie es der ein oder andere Politiker fordert - das Dschungelcamp absagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er es schauen mag. Und das ist gut so. — ProSieben (@ProSieben) January 9, 2020

Die Antwort von RTL ließ natürlich nicht lange auf sich warten - der Sender antwortete mit einem witzigen Schlagabtausch: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support. PS: Wir gucken "The Masked Singer" auch nicht", twitterten die Kölner.

In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support.



PS: Wir gucken "The Masked Singer" auch nicht. 😏 https://t.co/GLxoGzEYP0 — RTL (@RTLde) January 9, 2020

Eine Absage ist nicht geplant

Zuletzt hatte sich Kritik an der Reality-Show aus dem australischen Dschungel geregt, da an der West- und Ostküste Australiens seit Oktober große Waldflächen brennen, mindestens 26 Menschen und viele Millionen von Tieren bereits gestorben sind. Tausende Häuser sind durch die Flammen schon verbrannt oder bedroht. Gleich mehrere Politiker forderten eine Absage der Show.

Moderatorin Sonja Zietlow reagierte bereits am Mittwoch auf die Kritik: "Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!", schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. "Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen."

Ein RTL-Sprecher sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): "Wir nehmen die Situation in Australien sehr ernst. Wir haben uns auch mit teils direkt betroffenen australischen Crewmitgliedern ein persönliches Bild von der Situation gemacht." Eine Verschiebung des Dschungelcamps nicht geplant, aber: "Die Buschbrände werden in der Sendung thematisiert.“

