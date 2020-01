Anzeige

Eine neue Folge „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, eine neue Enthüllung über Claudia Norberg (49) und ihr Leben als Ex von Michael Wendler (47, „Sie liebt den DJ“). Die 49-Jährige hatte in der Folge am Dienstag aus dem australischen Dschungel behauptet, sie würde seit der Trennung im Jahr 2018 keine finanzielle Unterstützung von dem Schlagersänger erhalten. Wendlers Reaktion darauf: „Meine Ex lügt schon wieder!“

Muss Norberg durch die aktuelle Situation wirklich „alleine durch“, wie sie ihren Mitcampern im Dschungel erzählt hatte? Wendler stellt in der „Bild“-Zeitung klar, „die Behauptung, sie würde keinen Unterhalt bekommen, entspricht nicht der Wahrheit“. Wöchentlich würde die 49-Jährige demnach „mehrere hundert Dollar“ erhalten. Und sowieso hätte seine Noch-Ehefrau keinen Grund zur Klage: Nach der Scheidung bekomme sie „so viel Geld, dass sie bis an ihr Lebensende richtig gut davon leben kann“, so der 47-Jährige weiter.

Spielt Claudia Norberg ein falsches Spiel?

Ob Norberg ihren Mitcampern, darunter Daniela Büchner (41) und Sven Ottke (52), tatsächlich dreist ins Gesicht gelogen hat, ist unklar. Wendler will allerdings wissen, dass ihre Aussage, sie sei noch auf der Suche nach einem Anwalt, ebenfalls eine Lüge gewesen ist. Schon kurz nach der Trennung habe die 49-Jährige eine Anwältin aus den USA engagiert. Ein weiterer juristischer Berater soll seither noch dazugekommen sein.

Michael Wendler und Claudia Norberg waren fast 30 Jahre lang ein Paar. 2009 gaben sich die beiden das Jawort, 2015 zogen sie gemeinsam mit ihrer Tochter Adeline (17) in die USA, wo sie bis heute in ihrem Anwesen leben – trotz Trennung und Wendlers neuer Freundin Laura Müller (19).

RND/cos/spot