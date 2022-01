Er hat Corona: Lucas Cordalis zieht nicht ins Dschungelcamp ein

Anzeige

Lucas Cordalis wird nun doch erst mal nicht ins Dschungelcamp einziehen. Das gab RTL am Mittwochmorgen bekannt.

Der Sänger sollte eigentlich mit elf weiteren Kandidaten ab Freitag in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ zu sehen sein. Bei seinem ersten PCR-Test in Südafrika ist laut RTL aber das Coronavirus nachgewiesen worden, deswegen befände sich der Sänger seitdem in Isolation und werde „engmaschig medizinisch betreut“. Dem 54-Jährigen gehe es aber gut und er habe keinerlei Symptome, so der Sender.

Für Cordalis soll zunächst niemand nachrücken, das Dschungelcamp soll aber weiterhin wie geplant am Freitag starten. Mit dabei sind unter anderem Designer Harald Glööckler, Willi Herrens Ex-Frau Jasmin und Schauspielerin Anouschka Renzi.