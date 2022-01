Lucas Cordalis über positiven Corona-Test: „Ich bin so richtig am Boden zerstört“

Anzeige

Lucas Cordalis wird am Freitag nicht wie geplant ins „Dschungelcamp“ von RTL einziehen – der Musiker wurde positiv auf Corona getestet. Am Mittwoch meldet sich der Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger erstmals selbst zu Wort: „Ich bin so richtig am Boden zerstört, aber ich kann am Freitag leider nicht beim Einzug ins ‚Dschungelcamp‘ dabei sein“, sagt Cordalis, der sichtlich mit der Fassung ringt, in seiner Instagram-Story.

„Hier werden alle Kandidaten immer wieder getestet. Und mein letzter PCR-Text war einfach positiv. Ich fühle mich richtig stark, ich habe überhaupt keine Symptome“, berichtet der 54-Jährige weiter. Die Regeln in Südafrika schreiben allerdings vor, dass eine Person nach einem positiven PCR-Test zehn Tage in Quarantäne muss. „Ich würde gerne sagen: ‚Ich bin ein Star – lasst mich da rein‘, aber die Regeln sind die Regeln.“

Ganz aufgegeben hat Cordalis die Hoffnung auf eine „Dschungelcamp“-Teilnahme aber noch nicht: „Drückt mir die Daumen, dass es doch noch klappt“, sagt der Schlagersänger. Laut RTL startet die 15. Staffel der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zunächst mit elf Kandidatinnen und Kandidaten.