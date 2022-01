„Dschungelcamp“: Harald Glööckler muss in die erste Prüfung

Anzeige

Einen Tag vor dem offiziellen Start von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ hat RTL erste Aufnahmen aus dem diesjährigen Dschungelcamp veröffentlicht.

In der 15. Staffel der beliebten Reality-Show, die in diesem Jahr in Südafrika statt Australien gedreht wird, sind unter anderem Schauspielerin Tina Ruland, Schauspieler Eric Stehfest und Jasmin Herren, die Witwe von Reality-Star Willi Herren dabei.

Die von RTL veröffentlichten Szenen zeigen nun Ausschnitte aus der ersten Dschungelprüfung. Daraus wird klar: Harald Glööckler zählt zu den ersten, die um die Sterne - und somit die Mahlzeiten im Camp - kämpfen müssen. Die Bilder zeigen den Designer und Mitcamperin Tara Tabitha, wie sie sich in luftiger Höhe von einem Ballon zum nächsten Hangeln müssen.

Glööckler über die Prüfung: „Eigentlich hab ich mit Höhe gar nichts am Hut. ich hab seit meiner Kindheit große Probleme mit Höhe. Ich kann auch nicht schaukeln, da wird mir schlecht.“ Ob Glööckler und seine Mitcamper die Prüfung schaffen, wird bislang nicht verraten. Zu sehen ist die ganze Challenge dann erst morgen, 21.30 Uhr bei RTL.