Votingergebnisse zeigen: Dschungelkönig Filip Pavlovic war immer wieder Favorit

Anzeige

Anzeige

Es gibt einen neuen König des Dschungels: Samstagabend ist Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlovic zum Sieger von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewählt worden.

Der 27-Jährige konnte sich in der letzten Abstimmungsrunde mit 63,69 Prozent gegen Schauspieler Eric Stehfest durchsetzen, wie die Votingergebnisse von RTL zeigen. Doch nicht erst im Finale wurde der Hamburger zum Publikumsliebling. Schon im Halbfinale lag Pavlovic mit 48,58 Prozent vorne (Eric Stehfest 28,17 Prozent, Manuel Flickinger 23,25 Prozent). Auch an den Tagen zwölf, 13, 14 und 15 landet Pavlovic bei dem Zuschaueranrufen deutlich auf Platz eins.

Etwas anders waren die Abstimmungsergebnisse nur am Anfang. An Tag acht, als die Zuschauer das erste Mal über die Rauswahl entscheiden durften, landete Pavlovic „nur“ auf Platz drei (11,9 Prozent), Harald Glööckler hatte mit 27,98 Prozent die Nase vorn – ähnlich war es an Tag neun. An Tag zehn und elf hatte Mitfinalist Eric Stehfest die Nase vorn, danach begann dann bekanntermaßen Pavlovics Durchmarsch bis zum Finale. Der 27-Jährige kann sich nun nicht nur über den Titel und die Krone freuen – er darf mit dem Sieg auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.