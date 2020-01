Anzeige

Köln. Vom eigenen Kind getrennt zu sein, fällt jeder Mutter schwer - erst recht, wenn das Kind noch sehr klein ist. Trotzdem verabschiedet sich Elena Miras (27) nun für zwei Wochen in den australischen Dschungel, um bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei zu sein. Die 27-Jährige sitzt bereits im Flieger. Kurz vor der Abreise verspricht der "Love Island"-Star am Flughafen, dass sich die Zuschauer auf eine große Enthüllung gefasst machen können.

"Ich werde mit etwas auspacken, was glaube ich bisher niemand wusste", sagt Miras geheimnisvoll dem Sender RTL. Allerdings betreffe die Enthüllung nicht sie. Mehr will sie aktuell nicht verraten.

Trennungsschmerz bei Elena Miras

Die Schweizerin wird von ihrem Lebensgefährten Mike Heiter (27) am Flughafen begleitet. Die beiden lernten sich 2017 in der Dating-Show "Love Island" kennen; 2018 kam die gemeinsame Tochter Aylen (1) zur Welt. "Ohne meine Tochter, das ist für mich das Schlimmste", so die junge Mutter.

Auch auf Instagram bringt die 27-Jährige ihren Trennungsschmerz zum Ausdruck: "Für mich heißt es heute Abschied nehmen. Mein kleiner Schatz, Mama wird jede Sekunde an dich denken! Danke, dass du mir so viel Kraft gibst." Miras ist fest entschlossen, um den Sieg zu kämpfen. "Ich lasse mich nicht klein machen von Menschen die es ständig probieren! Wenn ich etwas kann dann nicht aufgeben", schreibt sie in ihrem Post weiter.

Über diese Regeländerung freut sich die Dschungel-Kandidatin

Miras rechnet fest damit, dass sie öfter zur Dschungelprüfung antreten muss, "aber ich muss mich ja meinen Ängsten stellen, deshalb bin ich bereit dafür", versichert sie RTL. Trotzdem freut sich der "Love Island"-Promi über eine Regeländerung besonders: In diesem Jahr werden bei der Prüfung keine lebenden Tiere mehr gegessen.

RND/amr/spot