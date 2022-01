„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“: Tina Ruland zieht ins Dschungelcamp 2022

Anzeige

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Ab dem 21. Januar dürfen Fans sich auf die 15. Staffel des RTL-Dschungel-Formats freuen. Statt in Australien soll die neue Staffel coronabedingt in Südafrika gedreht werden. Begleitet werden die Kandidaten erneut vom Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und auch die ersten Kandidaten stehen bereits fest: Designer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis und Reality-TV-Kandidat Filip Pavlovic treten im Kampf um die Dschungelkrone gegeneinander an. Nun hat auch die erste Promifrau ihre Teilnahme bestätigt: Schauspielerin Tina Ruland tauscht ihre Berliner Wohnung gegen Feldbetten im Urwald.

Wie RTL berichtet, muss die 55-Jährige für das TV-Projekt im Dschungel über ihren eigenen Schatten springen. „Ich bin nicht die Mutigste“, gibt die Schauspielerin im RTL-Interview zu. „Aber vielleicht wachse ich ja über mich hinaus.“ Eines steht für Ruland jedoch bereits fest: Die „Campmutti“ möchte sie nicht werden: „Das überlasse ich Harald Glööckler“.

Tina Ruland wurde Anfang der Neunzigerjahre mit der Rolle der Friseurin „Uschi“ im Kultfilm „Manta, Manta“ an der Seite von Til Schweiger einer breiten Masse bekannt. Zusammen mit ihren beiden Söhnen lebt sie in Berlin.