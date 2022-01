Dschungelcamp 2022: Diese Stars sind in der 15. Staffel dabei

Anzeige

Im vergangenen Jahr kämpften die Stars in Hürth bei Köln um den Einzug in das RTL-Dschungelcamp 2022. Die beliebte Reality-TV-Show wird wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht wie gewohnt im australischen Dschungel, sondern in Südafrika stattfinden. Start der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (IBES) ist am 21. Januar (21.30 Uhr) auf RTL.

Dschungelcamp 2022: Diese Stars sind dabei

In der Dschungelshow im Januar 2021 lebten die Kandidaten und Kandidatinnen in Kleingruppen in einem winzigen Häuschen in einem Studiokomplex bei Köln. Ein Kandidat konnte im Finale das „Goldene Ticket“ ins Dschungelcamp 2022 lösen: Filip Pavlovic.

Dschungelcamp-Teilnehmer 2022: Filip Pavlovic. © Quelle: TVNOW / Stefan Gregorowius

Filip Pavlovic: Der 28-Jährige kennt sich mit Reality-TV bestens aus. Als Teilnehmer bei „Die Bachelorette“ 2018 machte sich Pavlovic einen Namen. Er wurde Dritter. Es folgten Auftritte in Shows wie „Bachelor in Paradise“, „Sat.1-Promiboxen“ und „Like Me – I‘m Famous“. Pavlovic besitzt die kroatische und bosnische Staatsangehörigkeit.

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat RTL bislang ebenfalls bestätigt:

Dschungelcamp-Teilnehmer 2022: Lucas Cordalis. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Lucas Cordalis: Tut er es seinem Vater gleich? Costa Cordalis saß 2004 in der ersten Staffel auf dem Dschungelthron. Sohn Lucas nahm derweil bereits an Shows wie „Schlag den Star“ und „The Masked Singer“ teil. Erfolgreicher ist der 54-Jährige aber mit seiner Musik. Mit seiner ebenso prominenten Frau Daniela Katzenberger hatte der Sänger seit 2015 mehrere eigene Sendungen. Die beiden heirateten 2016, ein Jahr zuvor kam ihre Tochter Sophia zur Welt. Mit Jenny Frankhauser, der Halbschwester von Daniela Katzenberger, gewann 2019 ein zweites Familienmitglied das Dschungelcamp. Cordalis‘ Schwiegermutter Iris Klein nahm ebenfalls schon teil.

Dschungelcamp-Teilnehmer 2022: Harald Glööckler. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Harald Glööckler: Markenzeichen des extrovertierten Modedesigners (bürgerlich Harald Glöckler) ist in jeden Fall sein Gesicht – faltenfrei und immer geschminkt. Zumindest letzteres dürfte im Dschungel schwierig werden. Einen Namen machte sich der 56-Jährige ab 2004 als Te­le­shop­ping­mo­derator. 2010 und 2011 war er Jurymitglied bei „Let‘s Dance“. Ab 2012 war er immer wieder in Personalitydokus wie „Glööckler, Glanz und Gloria“ zu sehen. Vor der Presse bezeichnete sich der Designer im März 2019 als „wandelndes Ersatzteillager“. Außerdem gab er an, ein Heer von Visagisten zu beschäftigen und etwa 200 Perücken zu besitzen. „Ich liebe die Veränderung – aber nur, wenn ich sie selbst herbeiführe.“ Sein Motto: „POMPÖÖS“.

Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022: Tina Ruland. © Quelle: imago images/eventfoto54

Tina Ruland: Die Schauspielerin, die eigentlich Bettina Ruland heißt, feierte 1991 als Friseuse „Uschi“ in der Actionkomödie „Manta, Manta“ ihren Durchbruch. Ansonsten kennt man sie aus Märchen („Das Zauberbuch“, „Der Feuervogel“) und diversen TV-Produktionen und Krimis. 2018 nahm sie an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teil. Eines steht für die 55-Jährige bereits fest: Die „Campmutti“ möchte sie nicht werden. „Das überlasse ich Harald Glööckler“, sagt sie im RTL-Interview.

Wo findet das Dschungelcamp 2022 statt?

Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird in der spektakulären Savannenlandschaft nahe dem Blyde River Canyon in Südafrika produziert werden. Da gibt es zwar jede Menge schöne Landschaften und auch gefährliche Tiere für Mut- und Ekelproben aller Art – dafür aber keinen Dschungel. Der Kap-Staat bietet den Machern der Show nicht nur wegen der geringeren Zeitverschiebung zu Deutschland (gerade mal eine Stunde) viele dramaturgische Vorteile.

Wann und wo ist das Dschungelcamp 2022 zu sehen?

Das Dschungelcamp läuft ab dem 21. Januar täglich bis zur finalen Sendung auf RTL. Parallel können die Folgen auch bei dem Streamingdienst RTL Plus geschaut werden. Die Auftaktsendung startet um 21.30 Uhr bei RTL – und läuft dann täglich live ab 22 Uhr. Wer König oder Königin in Südafrika wird, soll am 5. Februar feststehen.

Wer moderiert das Dschungelcamp?

Moderiert wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ seit der ersten Staffel von Sonja Zietlow. Seit 2013 ist Daniel Hartwich Moderatorenpartner. Er ersetzte den 2012 gestorbenen Dirk Bach.

Wer sind die bisherigen Sieger bei IBES?